MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Phoebe Price asla evinde durmuyor

Phoebe Price asla evinde durmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 15:23 | Son Güncelleme

Her gün market alışverişi yaparken görüntülenen ünlü oyuncu Phoebe Price, bu sefer de pijamalarıyla köpeğini gezdirirken görüntülendi.

Koronavirüsten dolayı Amerika en fazla can kaybının yaşandğı ülkeler arasında!

Her gün markete giderken ya da köpeğini gezdirirken, cüretkar kıyafetiyle objektiflere yakalanan Phoebe Price, bu defa köpeği ve göğüslerini açıkta bırakan pijaması ile görüntülendi.

Koronavirüs tehlikesine karşı evinde durmayan ünlü oyuncu Amerikan basını tarafından eleştirilerin odağında yer almakta.

PHOEBE PRICE KİMDİR?

Phoebe Price, 1972 Alabama doğumlu.Babası 1990 yılında hayata veda etti, annesi ise bugün 80'li yaşlarının ortalarında. Kullanılmış otomobil alım satımı yapan bir ağabeyi, eğitim sektöründe çalışan kendisinden büyük bir kız kardeşi var. Yani tüm ailesi sıradan bir hayat sürüyor. Phoebe hariç!

Babasının ölümünden sonra eğlence dünyasına adım atmaya karar verip annesi Flora Mae ile birlikte Hollywood'un Yolunu tuttu Ploebe Price. Aslında ne oyunculuk ne modellik ne de şarkıcılık konusunda bir yeteneği yoktu. Ama o yine de adından söz ettirmenin bir yolunu buldu. Paparazzilerin sık sık gittiği restoran, gece kulübü gibi mekanlara düzenli olarak gidip gelmeye başladı.

Giydiği tuhaf ve iddialı kıyafetler ve gösterişli fiziği sayesinde de boy boy fotoğraflarını yayınlatmayı başardı. Onu üne kavuşturan da bu tür fotoğrafları yayınlayarak kendisi de tanınan Michael K'nin kurduğu bir internet bloğu oldu. Ofiste canı sıkıldığı için bu işe kalkışan yani gösteri dünyasının ünlüleri hakkındaki gelişmeleri esprili bir şekilde anlatan Michael K, kendisi şöhret olurken Phoebe Price'a da bir katkısı oldu.

Peki Phoebe Price herhangi bir filmde oynamadı mı? Elbette çok da ses getirmeyen bazı filmlerde küçük roller üstlendi. Bu yıl içinde de İtalyan yapımı iki filmde de rolü var. Sırası gelmişken Price'ın bir süre İtalya'da moda dünyası içinde kendine şans aradığını da söyleniyor.

Phoebe Price öyle ya da da böyle Hollywood'daki galalarda kırmızı halı geçişlerinde de kendine yer buluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklamasıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması
Oğlunu kaybeden Harun Tan isyan etti Oğlunu kaybeden Harun Tan isyan etti
Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Phoebe Price, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Trump: Çok tuhaf şeyler oluyor

Trump: Çok tuhaf şeyler oluyor

Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması

İçişleri açıkladı! 8.893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

İçişleri açıkladı! 8.893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

İnfaz düzenlemesi Emrah Serbes'e de yaradı! Tarih belli oldu

İnfaz düzenlemesi Emrah Serbes'e de yaradı! Tarih belli oldu

Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'ya çirkin yorumlar! Gülben Ergen'den tepki

Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'ya çirkin yorumlar! Gülben Ergen'den tepki

Koronavirüslü hastaları gizleyen muhtar görevden uzaklaştırıldı

Koronavirüslü hastaları gizleyen muhtar görevden uzaklaştırıldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Mesajları ifşa etti! 'Benden sana iş çıkmaz'

Mesajları ifşa etti! 'Benden sana iş çıkmaz'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Cemal Can hakkında bu bilgileri ilk kez duyacaksınız! Sakal sevmiyor...

Cemal Can hakkında bu bilgileri ilk kez duyacaksınız!

Nurgül Yeşilçay evdeki kablolara kafayı taktı

Nurgül Yeşilçay evdeki kablolara kafayı taktı

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğulları Pars Tan'ın görüntüsü ortaya çıktı

Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın son görüntüsü derinden sarstı

Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ateş püskürdü

Oğlunu kaybeden Harun Tan isyan etti

Acun Ilıcalı Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi

Acun, Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih'i azarladı

Yardım meleği Burcu Esmersoy

Yardım meleği Burcu Esmersoy

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.