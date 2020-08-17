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Phoebe Price bu sefer bikinili görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 10:10 | Son Güncelleme

Covid-19'un etkisinin yoğun şekilde devam ettiği Amerika'da sık sık market alışverişi yapan Phoebe Price, sarı bikinisiyle objektiflere poz verdi.

Koronavirüsten dolayı Amerika en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler arasında! Sürekli markete giderken ya da köpeğini gezdirirken, cüretkar kıyafetiyle objektiflere yakalanan Phoebe Price, bu defa da sarı bikinisiyle köpeğini gezdirirken görüntülendi.

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Giydiği iddialı elbiseler ve ilginç pozlarıyla sık sık haber olan Phoebe Price, bu sefer sarı bikinisinin üzerine giydiği transparan tuniği ile objektiflere kendine has pozlarından verdi.

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Sokağa her çıktığında olay olan ünlü isim kameraları görünce garip hareketler sergilemesiyle sık sık sosyal medyada dalga konusu oluyor.

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