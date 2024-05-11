HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Meteoroloji uyarmıştı! O illerde toz kabusu: 'Yüzümüzü, gözümüzü dolduruyor'

Meteoroloji uyarmıştı! O illerde toz kabusu: 'Yüzümüzü, gözümüzü dolduruyor'

11.05.2024 16:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojinin uyardığı Afrika ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı dün akşamdan itibaren Adana, Osmaniye, Mersin ve Hatay'da etkili olmaya başladı. Toz bulutu sabah saatlerinden itibaren yoğunlaşarak bu kentleri tamamen kapladı. Toros dağları ile Akdeniz’in de tozdan görünmez duruma geldiği şehirde bazı vatandaşlar maske ile tedbir aldı. Toz bulutunun etkili olduğu Mersin'in Erdemli ilçesinde de gece kısa süreli yağan yağmur, araçların üzerinin çamur lekesiyle kaplanmasına neden oldu.

Meteoroloji uyarmıştı! O illerde toz kabusu: 'Yüzümüzü, gözümüzü dolduruyor'

Afrika ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Mersin’i kapladı, denizde görüş mesafesini düşürdü. Gece yağan yağmurla araçların üzeri çamur lekesiyle doldu. Toz taşınımı nedeniyle Mersin'de yüksek tepeler adeta görünmez hale geldi, bazı Adana ve Osmaniye'nin bazı ilçelerinde hava kalitesi de düştü. Hatay'da da etkili olan toz bulutlarının 3 gün daha süreceği tahmin ediliyor.

1

"TOZ YÜZÜMÜZÜ, GÖZÜMÜZÜ DOLDURUYOR"

Toz nedeniyle gözlerini açamadığını ifade eden bir vatandaş, "Afrika’dan gelen toz yüzümüzü, gözümüzü, ağzımızı dolduruyor. Şimdi yüzümü yıkayacağım, 2 dakika sonra tekrar gözümü açamayacağım. Afrika’dan gelen toza hiç kimse bir şey yapamaz, tabiatın verdiği bir şeydir. Sabah arabamı yıkadım, 5 dakika sonra tekrar çamur yağmış, zaten insan yüzünde hissediyor. En güzeli bu havada maske kullanmak" diye konuştu.

2

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITTI

Esnaftan Veysel Babaoğlu ise, "İki gündür toz bulutu ve çamur var. Onun için önlem amaçlı maske takıyorum. Ben de burada esnafım, insanlara yardım etmek amacıyla ücretsiz maske dağıtıyorum. Araçlarımızın hepsi çamura bulandı. İnşallah en kısa zamanda bitecek diye temenni ediyorum" dedi.

5

HATAY'DA DA TOZ BULUTU ETKİLİ OLDU

Türkiye’nin en güneyinde bulunan Hatay’da hafta sonu itibarıyla toz bulutu etkili olmaya başladı. Toz bulutu; Antakya, Samandağ, Defne, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde etkisini gösterdi. İnşaat çalışmalarının devam ettiği kentte toz bulutu vatandaşlara zorluk yaşattı. Antakya’nın yüksek noktalarından olan Habib-i Neccar Dağı’ndan toz bulutunun kenti etkisi altına aldığı görüldü.

44

TOZ-TASINIMI-ADANA-VE-OSMANIYEDE-ETKILI_52453

(DHA-İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem!Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
Kız arkadaşıyla yürüyordu! Arkasına yaklaştı, sonrası korkunçKız arkadaşıyla yürüyordu! Arkasına yaklaştı, sonrası korkunç
Saç saça baş başa kavga ettiler!Saç saça baş başa kavga ettiler!
Anahtar Kelimeler:
hava durumu toz
En Çok Okunan Haberler
Eurovision’da büyük şok! Finale saatler kala o ülke diskalifiye edildi

Eurovision’da büyük şok! Finale saatler kala o ülke diskalifiye edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘emekli ikramiyesi’ raporu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘emekli ikramiyesi’ raporu

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme taşımıştı! Anket yapıldı: Çıkan sonuç dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme taşımıştı! Anket yapıldı: Çıkan sonuç dikkat çekti

Köylüler tesadüfen bulmuştu! Askeri helikopterlerle taşındı

Köylüler tesadüfen bulmuştu! Askeri helikopterlerle taşındı

Şamil Tayyar'dan çok çarpıcı 'Ayhan Bora Kaplan' çıkışı

Şamil Tayyar'dan çok çarpıcı 'Ayhan Bora Kaplan' çıkışı

Diyarbakır'daki genelevde korkunç olay: Beyzbol sopasıyla dehşet saçtı!

Diyarbakır'daki genelevde korkunç olay: Beyzbol sopasıyla dehşet saçtı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.