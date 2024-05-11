Meteoroloji uyarmıştı! O illerde toz kabusu: 'Yüzümüzü, gözümüzü dolduruyor'

Afrika ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Mersin’i kapladı, denizde görüş mesafesini düşürdü. Gece yağan yağmurla araçların üzeri çamur lekesiyle doldu. Toz taşınımı nedeniyle Mersin'de yüksek tepeler adeta görünmez hale geldi, bazı Adana ve Osmaniye'nin bazı ilçelerinde hava kalitesi de düştü. Hatay'da da etkili olan toz bulutlarının 3 gün daha süreceği tahmin ediliyor.

"TOZ YÜZÜMÜZÜ, GÖZÜMÜZÜ DOLDURUYOR"

Toz nedeniyle gözlerini açamadığını ifade eden bir vatandaş, "Afrika’dan gelen toz yüzümüzü, gözümüzü, ağzımızı dolduruyor. Şimdi yüzümü yıkayacağım, 2 dakika sonra tekrar gözümü açamayacağım. Afrika’dan gelen toza hiç kimse bir şey yapamaz, tabiatın verdiği bir şeydir. Sabah arabamı yıkadım, 5 dakika sonra tekrar çamur yağmış, zaten insan yüzünde hissediyor. En güzeli bu havada maske kullanmak" diye konuştu.

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITTI

Esnaftan Veysel Babaoğlu ise, "İki gündür toz bulutu ve çamur var. Onun için önlem amaçlı maske takıyorum. Ben de burada esnafım, insanlara yardım etmek amacıyla ücretsiz maske dağıtıyorum. Araçlarımızın hepsi çamura bulandı. İnşallah en kısa zamanda bitecek diye temenni ediyorum" dedi.

HATAY'DA DA TOZ BULUTU ETKİLİ OLDU

Türkiye’nin en güneyinde bulunan Hatay’da hafta sonu itibarıyla toz bulutu etkili olmaya başladı. Toz bulutu; Antakya, Samandağ, Defne, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde etkisini gösterdi. İnşaat çalışmalarının devam ettiği kentte toz bulutu vatandaşlara zorluk yaşattı. Antakya’nın yüksek noktalarından olan Habib-i Neccar Dağı’ndan toz bulutunun kenti etkisi altına aldığı görüldü.

(DHA-İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





