Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklularla ilgili karar gündem oldu! Kürşad Zorlu'ya Mehmet Çek'ten yanıt: 'Burada özellikle kastedilen...'

İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Resmi Gazete'deki Türkiye'ye getirilen ve sağlık giderlerinin karşılanacağı yabancı uyrukluların sayısının 7 bine çıkarılması yönündeki karar ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

Zorlu paylaşımında şunları ifade etmişti:

"- Türkiye’de işsiz bir vatandaşımız, sağlık hizmetinden faydalanmak için Genel Sağlık Sigortası ödemek zorunda!!!

Üstelik emekli ve çalışan vatandaşlarımız sağlık hizmetleri almak için muayene+ilaç farkları da ödüyorlar.

Gece yayımlanan Resmi Gazete’de ülkemizde bulunan YABANCI UYRUKLU hastaların İLAÇ+TIBBİ CİHAZ+ORTEZ+PROTEZ+MALZEME ve diğer tedavi giderleri bizim bütçemizden karşılanacak.

Bu uygulama hiçbir vicdanda kabul edilemeyeceği gibi, ağır ekonomik şartlarda 10 BİN tl ücretle, 1 ay geçinmek zorunda kalan insanımıza da haksızlıktır."

🔴Türkiye’de işsiz bir vatandaşımız, sağlık hizmetinden faydalanmak için Genel Sağlık Sigortası ödemek zorunda!!!



Üstelik emekli ve çalışan vatandaşlarımız sağlık hizmetleri almak için muayene+ilaç farkları da ödüyorlar.



📌Gece yayımlanan Resmi Gazete’de ülkemizde bulunan… pic.twitter.com/YT7hLrGM2Z — Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) May 11, 2024

"BURADA ÖZELLİKLE KAST EDİLEN..."

Gazeteci Mehmet Çek, Zorlu'nun paylaşımına yanıt vererek "Kasıtlı çarpıtmadığınıza inanarak izah edeyim" dedi. İşte Çek'in o paylaşımı:

"Açıklama ülkemizde bulunan YABANCI UYRUKLU hastaların İLAÇ+TIBBİ CİHAZ+ÖRTEZ+PROTEZ ve diğer tedavi giderleri bizim bütçemizden karşılanacak şeklinde değil.

Resmi gazeteden bir daha okursanız;

Dışişleri Bakanlığı koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı onayıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu hastaların (yılda en fazla 7 bin kişi), tedavi süreçlerinde ki sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, örtez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacaktır şeklinde.

Dikkat! anahtar ifade: Dışişleri Bakanlığı koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı onayıyla Türkiye'ye gelen

Yani

ülkemizde bulunan değil

ülkemize getirilen

Takdir edersiniz ki burada özellikle kastedilen Gazzelilerdir, Filistinlilerdir.

Sanırım buna bir itirazınız olmaz?

Yoksa?"

Sn. Milletvekili @zorlu77



Kasıtlı çarpıtmadığınıza inanarak izah edeyim;



Açıklama `ülkemizde bulunan YABANCI UYRUKLU hastaların İLAÇ+TIBBİ CİHAZ+ÖRTEZ+PROTEZ ve diğer tedavi giderleri bizim bütçemizden karşılanacak` şeklinde değil.



Resmi gazeteden bir daha okursanız;… https://t.co/aejmq83kYc — Mehmet Çek (@mehmetcek06) May 11, 2024







