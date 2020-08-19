Phoebe Price her zamanki gibi

Koronavirüsten dolayı Amerika en fazla vaka görünen ülkeler arasında!

Sürekli markete giderken ya da köpeğini gezdirirken, cüretkar kıyafetiyle objektiflere yakalanan Phoebe Price, bu defa bu defa göğüslerini ortaya çıkaran kombiniyle parkta kendine özgü hareketlerini sergiledi.

Siyah çiçek desenli göğsünü açıkta bırakan kıyafeti ve ilginç maske ve gözlüğü ile kameralara birbirinden ilginç pozlar veren Phoebe Price, son günlerde ABD magazin basınında sıkça yer alan isimler arasında.



