MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Phoebe Price her zamanki gibi

Phoebe Price her zamanki gibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 10:17 | Son Güncelleme

Covid-19'un etkisinin yoğun şekilde devam ettiği Amerika'da sık sık market alışverişi yaparken ya da köpeğini gezdirirken görüntü veren oyuncu Phoebe Price, bu sefer de göğüslerini ortaya çıkaran kıyafetiyle parkta spor yaparken objektiflere iddialı pozlar verdi.

Phoebe Price her zamanki gibi

Koronavirüsten dolayı Amerika en fazla vaka görünen ülkeler arasında!

BGUS_1980501_005

Sürekli markete giderken ya da köpeğini gezdirirken, cüretkar kıyafetiyle objektiflere yakalanan Phoebe Price, bu defa bu defa göğüslerini ortaya çıkaran kombiniyle parkta kendine özgü hareketlerini sergiledi.

BGUS_1980501_038

Siyah çiçek desenli göğsünü açıkta bırakan kıyafeti ve ilginç maske ve gözlüğü ile kameralara birbirinden ilginç pozlar veren Phoebe Price, son günlerde ABD magazin basınında sıkça yer alan isimler arasında.

BGUS_1980501_056

BGUS_1980501_073

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar 'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar
Sürpriz gelişme! Fatih Ürek'le yollar ayrıldı mı?Sürpriz gelişme! Fatih Ürek'le yollar ayrıldı mı?
Bu sözler Mert Fırat'a mı? 'Utanma duygusu olsun'Bu sözler Mert Fırat'a mı? 'Utanma duygusu olsun'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Bu poza Danla'dan komik emoji!
Bu poza Danla'dan komik emoji!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Masterchef 2019 şampiyonu Cemre yeni yarışmacılara rest çekti!
Masterchef Cemre: ‘Getir-götürümüzü yapamazlar’
Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu!
Eşini öpücüklere boğdu!
Menajerimi Ara dizisinin yayın tarihi belli oldu! Ne zaman başlıyor?
Yayın tarihi belli oldu! Ne zaman başlıyor?
Gelinim Mutfakta'da sürpriz gelişme! Fatih Ürek'le yollar ayrıldı mı?
Sürpriz gelişme! Fatih Ürek'le yollar ayrıldı mı?
Güldür Güldür Show’un yıldızı Onur Buldu isyan etti! 'Yapmayın demekten yıldık'
Güldür Güldür Show’un yıldızı Onur Buldu isyan etti! 'Yapmayın demekten yıldık'
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Ortalık karıştı! O söz karşısında çılgına döndü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.