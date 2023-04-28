Photoshop'u abartan Deniz Seki'nin son hali şaşırttı! Görenler Hadise sandı

Ünlü şarkıcı Deniz Seki çıkardığı şarkılar, sahne performansları ile olduğu kadar sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla da gündem oluyor. 52 yaşındaki Seki geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımlarda 'fotoşop'u abarttığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Instagram hesabından kırmızı iddialı elbisesiyle bir pozunu paylaşan Seki’ye yine 'fotoşop' eleştirileri geldi. Ünlü ismin takipçileri "Hadise Sandım", "Hadise Akalın Seki", "Deniz Seki'yi gören var mı", "Başkasının fotoğrafını paylaşmış", "Hadise sandım, bu ne yaman çelişki" yorumlarında bulundu.

Ünlü isim paylaşımında "Bugün de iyi şeyler düşünüp, hayata pozitif bakalım. Güzel günler yakındır" notunu düştü.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Ünlü isim geçtiğimiz aylarda verdiği Manisa konserinden fotoğraflarını paylaşmış, Seki'nin ardından Manisa Belediyesi de konserin görüntülerini sosyal medyada yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı ile belediye tarafından paylaşılan fotoğraflar arasındaki fark dikkatlerden kaçmamıştı.



