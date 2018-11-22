Pide tarifi: Ev yapımı çeşitli kolay pide tarifleri

Ülkemizin değişik bölgelerinde çeşitli isimlerle anılan pide, peynirlisinden kıymalısına kadar her türlü çeşidi zevkle yenilir. Öğrencilerin en çok tercih ettiği kır pidesi ile birlikte genelde dışarıda yediğimiz pide çeşitlerini evinizde denemek istiyorsanız pide tarifleri tam size göre. Videolu anlatımları, püf noktaları ile kolay pratik pide tarifi, sizlere bu konuda yardımcı olacaktır. O zaman hazırsanız başlayalım. PİDE TARİFİ Pide tarifi olarak size üç tane nefis tarif hazırladık. Bunun dışında yer alan kartlardan farklı çeşitlerde pide tarifleri yer almaktadır. Şimdiden afiyet olsun. KIYMALI PİDE TARİFİ Pidelerin arasında en çok tercih edilen kıymalı pide tarifi ile başlayalım. 5 adet kıymalı pide için gereken malzemeler şöyle; Malzemeler Hamuru için: 1/4 su bardağı ılık su 1 paket kuru maya 1 tatlı kaşığı toz şeker 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı 1/2 su bardağı yoğurt 2,5 su bardağı un 1/2 tatlı kaşığı tuz Kıymalı iç harcı için: 400 gram kıyma 1 adet orta boy kuru soğan 1 adet büyük boy domates 1 adet orta boy yeşil biber

1/4 demet maydanoz 1/2 tatlı kaşığı biber salçası 1/2 tatlı kaşığı domates salçası 1/2 çay kaşığı kırmızı toz biber 1 çay kaşığı tuz Servisi için: 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı Yapılışı İlk olarak kıymalı içi harcını yaparak başlıyoruz pide yapımına. Bunun için kıymayı derin bir kap içine alın. Kıymayı kavurmaya başladığımız sırada kuru soğanı ince ince doğrayın. Domatesleri kabuklarını soyarak doğrayın. Yeşil biberi de ayıkladıktan sonra ufak ufak doğrayın. Maydanozu da iyice kıydıktan sonra tüm bu malzemeleri kıymanın olduğu kaba alarak kıymanın da durumuna göre pişirmeye devam edin. Üzerine biber, salça, ve kırmızı biber ile tuzu ekleyin ve karıştırın. Pişince bir kenara dinlemeye alın. Sırada pide hamurunun yapımı var. İlk olarak kuru maya, ılık su ve toz şekeri karıştırarak beş dakika kadar beklemeye alın. Hamur için unun ortasına çukur açarak yoğurt, sıvı yağ ve maya karışımını buraya ekleyin. Çukurun kenarlarına ise tuzu serpin. Sonrasında kenardan ortaya doğru hamuru yoğurmaya başlayın. Hamur ele yapışmayan kıvama gelene kadar devam edin. Sonrasında ise üzerini bir bez veya streç filmle kapatarak dinlenmeye alın.

Hamur yeterince dinlenip kabarmaya başlayınca tezgah üzerinde beş parçaya ayırın. Pide şeklinde açtıktan sonra ortalarına kıymalı harcı ekleyin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisi üzerine spatula yardımıyla yerleştirin. Önceden ısıtılmış olan fırında 220 derecede 20-25 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra arzunuza göre pide kenarlarına tereyağ sürebilirsiniz. Afiyet olsun. PÜF NOKTALARI Pide hamurunun dinlenmesi için minimum yarım saat üzeri nemli bez veya streç filmle kapalı olacak şekilde oda sıcaklığında bekletin. Kuru maya yerine instant maya da tercih edebilirsiniz. İsterseniz piştikten sonra üzerine kaşar serpip veya yumurta kırarak beş dakika daha pişirebilirsiniz. Kıymalı harcın kuru olduğunu düşünürseniz az miktar su ekleyebilirsiniz. Fırına sürmeden önce pidenin kenarlarına yumurta sarısı ve zeytinyağını çırparak sürerseniz daha lezzetli olacaktır. Bafra Pidesi Etli Ekmek PEYNİRLİ PİDE TARİFİ Malzeme Listesi 3 yemek kaşığı (100 gr) margarin 1 su bardağı süt 1 çay bardağı su 2 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz 4 dolu su bardağı un 1 paket yaş maya İÇİ İÇİN 2 yemek kaşığı (70 gr) margarin 350 gr tulum ve kaşar peyniri karışımı (ufalanmış) 1 adet yumurta SÜRMEK İÇİN 1 adet yumurtanın sarısı ÜZERİ İÇİN 6 adet yumurta Yapılışı Pide yapımı için ilk olarak fırının ayarını 200 dereceye getirip ısınması için açıyoruz. Fırın ısınırken hamuru hazırlayalım. Derin bir kap içerisine alınan unun orta kısmı açılarak oda sıcaklığında bekletilmiş margarin, su, şekeri ve yaş mayayı ekleyin. Çukurun kenarına yine tuzu serpin. Dıştan içe doğru olacak şekilde hamuru yoğurmaya başlayın. Hamur kıvamına gelince üzerini nemli bez veya streç filmle kapatarak en az yarım saat dinlenmeye alalım. Bu arada iç harcı hazırlayabiliriz. Yine oda sıcaklığında beklettiğimiz margarin, peyniri ve yumurtayı karıştıralım. Hamuru mayalanınca tezgah üzerinde altı eşit parçaya bölerek yine pide gibi kayık şeklini verelim. İç harcını ekledikten sonra kenarları kıvıralım. Sonrasında yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsi içine, kabarma paylarını hesaplayarak aralarında boşluk olacak şekilde yerleştirelim. Pidelerin kenarlarına yumurta sarısı sürdükten sonra 200 derecede üzerleri pembeleşinceye kadar pişirelim.