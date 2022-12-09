Pideli köfte kebabı tarifi: Pideli köfte kebabı nasıl yapılır?

Her yaştan kişinin bayılarak yiyeceği lezzetlerden birisi tartışmasız köfte. Köfte hem pratik yapılışı hem de kısa sürede hazır olmasıyla da sıklıkla tercih edilen et yemeklerinden birisi. Manisa kebabı olarak bilinen köfte kebabı, köftenin en güzel ve en doyurucu hâllerinden birisi.
Akşam yemeklerinize doyurucu bir menü hazırlamak ve evdeki pideleri ya da ekmekleri değerlendirmek istiyorsanız pideli köfte kebabını deneyebilirsiniz. Çok kolay ve hızlı hazırlayabileceğiniz lezzetli pideli köfte kebabı tarifimiz:
MALZEMELER
500 gr köftelik kıyma
1 paket köfte harcı
1 çay kaşığı su
1 adet bayat pide veya ekmek dilimleri
3 su bardağı sıcak su
1 adet et suyu bulyon ya da et suyu
2 çay kaşığı domates salçası
3 yemek kaşığı tereyağı
TARİF
Kıymaya köfte harcını ve 1 çay su bardağı ekleyip yoğurun.
Yoğurduğunuz köfte harcını 20 dakika dinlendirin ve sonra tekrar yoğurun.
Ceviz büyüklüğünde köfte harcından parçalar koparın.
Köfte parçalarını elinizde yuvarlayarak uzun köfte şekli verip bir tepsiye dizin.
Bir tavaya sıvı ya ekleyin ve tava ısınınca köfteleri kızartın.
Sosu için bir tencereye salça ve su ekleyin.
Salçalı suya et bulyon ya da et suyu ekleyerek karıştırın.
Kıvam alana kadar pişirin.
Pideleri veya ekmekleri küçük parçalar hâlinde kesip bir servis tabağına yerleştirin.
Salçalı et suyuyla pideleri ıslatın.
Islattığınız pidelerin üstüne köfteleri yerleştirin.
Kalan salça sosunu da köftelerin üzerine döküp servis edin.
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