Pikachu kartı 16,5 milyon dolara satıldı! Guinness rekoru kırıldı

Pikachu’nun orijinal tasarımcısı Atsuko Nishida imzalı nadir Pokémon kartı, ABD’de 16,5 milyon dolara satılarak açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı oldu ve Guinness Dünya Rekoru’na adını yazdırdı.

Çiğdem Berfin Sevinç

ABD’de açık artırmaya çıkarılan nadir bir Pokémon kartı, tam 16,5 milyon dolara alıcı bularak tarihe geçti. Satış sonrası kart, “açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı” unvanıyla Guinness Dünya Rekoru’nun sahibi oldu.

Dünyaca ünlü Pokémon evreninin simge karakteri Pikachu’yu tasvir eden özel tasarım kart, koleksiyon dünyasında büyük yankı uyandırdı. Kartın tasarımı, Pikachu’nun orijinal çizeri Atsuko Nishida imzası taşıyor.

Pikachu kartı 16,5 milyon dolara satıldı! Guinness rekoru kırıldı 1

LOGAN PAUL REKOR KARTI SATIŞA ÇIKARDI

Kart, ABD’li içerik üreticisi ve profesyonel güreşçi Logan Paul tarafından 2021 yılında 5,2 milyon dolara satın alınmıştı. O dönem “özel bir satıştaki en pahalı Pokémon kartı” rekorunu elinde bulunduran parça, bu kez açık artırmayla satışa sunuldu.

Satışa çıkarıldıktan 41 gün sonra alıcı bulan kart, 16,5 milyon dolarlık fiyatıyla koleksiyon piyasasında yeni bir dönüm noktası oldu.

Pikachu kartı 16,5 milyon dolara satıldı! Guinness rekoru kırıldı 2

REKOR FİYATA SCARAMUCCİ’NİN OĞLU SAHİP OLDU

Rekor kıran kartı satın alan isim ise dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki başkanlık döneminde Beyaz Saray’da iletişim direktörlüğü yapan Anthony Scaramucci’nin oğlu A.J. Scaramucci, kart için 16,5 milyon doları gözden çıkardı.

GUİNNESS DÜNYA REKORU RESMEN TESCİLLENDİ

Satışın ardından söz konusu Pikachu kartı, “açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı” olarak Guinness World Records tarafından tescillendi.

Anahtar Kelimeler:
Pokemon Guiness Rekorlar Kitabı kart
