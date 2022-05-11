Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Pilot havada bilincini kaybedince kokpite yolcu geçti! Uçağı indirme anı saniye saniye kayıt edildi

Pilot havada bilincini kaybedince kokpite yolcu geçti! Uçağı indirme anı saniye saniye kayıt edildi

11.05.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahamalar’dan Florida’ya sefer düzenleyen yolcu uçağında havacılık tarihine geçen ilginç bir olay yaşandı. 14 yolcunun bulunduğu Cessna tipi uçakta inişe dakikalar kala pilot aniden rahatsızlandı. Pilotun havada bir anda bilinci kaybederek uçağın kontrolünü bırakması üzerine devreye daha önce hiçbir uçuş tecrübesi bulunmayan bir yolcu girdi. Yolcu kulenin talimatlarını dinleyerek uçağı indirmeyi başardı.

Bahamalar’dan Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Palm Beach Uluslararası Hava Alanı'na doğru uçan tek motorlu yolcu uçağının pilotu bir anda fenalaştı. Bilincini kaybeden pilotun yerine uçakta bulunan yolculardan biri kokpite girdi. Kokpitteki yolcu, kule ile temasa geçerek pilotun fenalaştığını ve kontrolün kendisine olduğunu söyledi. İsmi açıklanmayan yolcu ve kule arasında geçen konuşmada, “Burada ciddi bir durum var. Pilot bir anda fenalaştı. Uçağı nasıl uçuracağımı bilmiyorum” ifadeleri geçti.

KULE TALİMATLAR VERMEYE BAŞLADI

1

Yolcunun uyarısından sonra acil duruma geçen kule, önce uçağın bulunduğu konumu tespit etmek için sorular sordu. Uçağın kontrolünü alan yolcu tam olarak lokasyon veremediğini ve sadece Florida sahilini gördüğünü belirtti. Kule hava trafik kontrolünden sonra yolcuya sahile doğru devam etmesini ve inişle ilgişi talimatlar vermeye başladı.

2

Kule ve yolcu arasında inişe ilişkin konuşmada, “Kanatları düz tutmaya çalışın ve benim için inmeye başlayıp başlamayacağınızı kontrol edin. Kolları ileri it ve çok yavaş bir hızda alçal. Sahili kuzeye ya da güneye doğru takip etmeye çalışın. Yerinizi bulmaya çalışıyoruz.” cümleleri kuruldu. Kulenin talimatlarını yerine getiren yolcu kısa sürede uçağı güvenli bir şekilde indirmeyi başardı.

Çevresindekilere aldırmadı! İç çamaşırını çıkartıp yıkadı, bir de klimada kuruttuÇevresindekilere aldırmadı! İç çamaşırını çıkartıp yıkadı, bir de klimada kuruttu

UZMAN İSİMLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

kapak1

New York Post gazetesine konuşan havacılık uzmanı John Nance ise yılladır havacılık sektöründe ilk kez böyle bir durumla karşılaşıldığını söyledi. Jet Blue pilotu Justin Dalmolin ABC 25’e verdiği demeçte, “Bu kişinin tek motorlu bir türbin uçağı uçurması ve iniş yapması inanılmaz. Bu olağanüstü bir durum” dedi.

Yolcunun kimliği ve pilotun sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sır perdesi aralandı! Pilotun kokpitte sigara yakması sonucu düşen uçakta 66 kişi hayatını kaybettiSır perdesi aralandı! Pilotun kokpitte sigara yakması sonucu düşen uçakta 66 kişi hayatını kaybetti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...
Putin'in gizli sevgilisi bir kez daha hamile kaldı! Putin'in gizli sevgilisi bir kez daha hamile kaldı!
Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı olduSevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

İlginizi Çekebilir

Öğretmenden iğrenç hareket! Sokak ortasında mastürbasyon...

Öğretmenden iğrenç hareket! Sokak ortasında mastürbasyon...

Hemcinslerine seslendi! “Siz istediniz, ben yaptım”

Hemcinslerine seslendi! “Siz istediniz, ben yaptım”

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Kendi cenazesinde dirildi! Dua edenleri görünce gerçekten öldü

Kendi cenazesinde dirildi! Dua edenleri görünce gerçekten öldü

Diyet ve spor yapmadan düz karın hayal değil

Diyet ve spor yapmadan düz karın hayal değil

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.