Pilot havada bilincini kaybedince kokpite yolcu geçti! Uçağı indirme anı saniye saniye kayıt edildi

Bahamalar’dan Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Palm Beach Uluslararası Hava Alanı'na doğru uçan tek motorlu yolcu uçağının pilotu bir anda fenalaştı. Bilincini kaybeden pilotun yerine uçakta bulunan yolculardan biri kokpite girdi. Kokpitteki yolcu, kule ile temasa geçerek pilotun fenalaştığını ve kontrolün kendisine olduğunu söyledi. İsmi açıklanmayan yolcu ve kule arasında geçen konuşmada, “Burada ciddi bir durum var. Pilot bir anda fenalaştı. Uçağı nasıl uçuracağımı bilmiyorum” ifadeleri geçti.

KULE TALİMATLAR VERMEYE BAŞLADI

Yolcunun uyarısından sonra acil duruma geçen kule, önce uçağın bulunduğu konumu tespit etmek için sorular sordu. Uçağın kontrolünü alan yolcu tam olarak lokasyon veremediğini ve sadece Florida sahilini gördüğünü belirtti. Kule hava trafik kontrolünden sonra yolcuya sahile doğru devam etmesini ve inişle ilgişi talimatlar vermeye başladı.

Kule ve yolcu arasında inişe ilişkin konuşmada, “Kanatları düz tutmaya çalışın ve benim için inmeye başlayıp başlamayacağınızı kontrol edin. Kolları ileri it ve çok yavaş bir hızda alçal. Sahili kuzeye ya da güneye doğru takip etmeye çalışın. Yerinizi bulmaya çalışıyoruz.” cümleleri kuruldu. Kulenin talimatlarını yerine getiren yolcu kısa sürede uçağı güvenli bir şekilde indirmeyi başardı.

UZMAN İSİMLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

New York Post gazetesine konuşan havacılık uzmanı John Nance ise yılladır havacılık sektöründe ilk kez böyle bir durumla karşılaşıldığını söyledi. Jet Blue pilotu Justin Dalmolin ABC 25’e verdiği demeçte, “Bu kişinin tek motorlu bir türbin uçağı uçurması ve iniş yapması inanılmaz. Bu olağanüstü bir durum” dedi.

Yolcunun kimliği ve pilotun sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



