Pınar Altuğ Altın Kod 520 dizisiyle geri dönüyor!

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, yeni bir dizi için anlaşmaya vardı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve zaman zaman takipçileriyle girdiği polemiklerle gündeme gelen ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, yeni bir dizi ile hayranlarının karşısına geçmeye hazırlanıyor.

'STÜDYOM HAZIR'

Instagram hesabında 1,4 milyon takipçisi olan başarılı oyuncu Pınar Altuğ, son dönemde yapmış olduğu canlı yayınlarla hayranlarının dikkatini çeken oyuncu, yine aynı mecrada yayımlanacak olan ‘Altın Kod 520’ adlı projede kamera karşısına geçecek.

Ebru Akel, Emel Müftüoğlu gibi isimlerin de rol aldığı ilk Instagram dizisi, sektöre yenilik getirmeyi hedefliyor.



