Pınar Altuğ Atacan kızının uğradığı tacizi anlattı

Pınar Altuğ Atacan çocuk parkında kızına ve diğer çocuklara yapılan tacizi canlı yayında anlattı. Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan Pınar Altuğ Atacan, 9 yaşındaki kızının başına gelen kötü bir olayı anlattı.

Pınar Altuğ, kızıyla birlikte parka gittiğini ve tanımadığı bir adamın üzerinde elbise olan kızından parende atmasını istediğini ve o anların fotoğrafını çekmeye çalıştığını söyledi.

Pınar Altuğ, kızıyla yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

"Birkaç sene önce başıma bir şey geldi. Çocuk parkında Su arkadaşlarıyla oynarken biz de iki anne olarak arkadaşımla oturuyoruz. Sonra arkadaşım 'Biri Su'yun fotoğrafını mı çekiyor?' dedi. Ben de hemen fırlayıp yanına gittim.

Bir tane adam tek başına çocuk parkına girmiş, Su'ya 'Bir parende atsana fotoğrafını çekeyim' diyor. Hava yaz ve Su'yun üzerinde elbise var. Benimki de fotoğraf çektirmeyi sevmediği için suratını asarak 'Hayır' diyor. Adam da 'Ne olacak benim de kızım var, sen parende at ben senin fotoğrafını çekeyim' diyor. Adamın amacının ne olduğunu anladınız herhalde.