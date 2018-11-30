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Pınar Altuğ Atacan kızının uğradığı tacizi anlattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.11.2018 13:37 | Son Güncelleme

Pınar Altuğ, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Altuğ, geçtiğimiz yıl kızı Su ile gittiği çocuk parkında çocuklara yapılan tacizi anlattı.

Pınar Altuğ Atacan kızının uğradığı tacizi anlattı

Pınar Altuğ Atacan çocuk parkında kızına ve diğer çocuklara yapılan tacizi canlı yayında anlattı. Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan Pınar Altuğ Atacan, 9 yaşındaki kızının başına gelen kötü bir olayı anlattı.

Pınar Altuğ, kızıyla birlikte parka gittiğini ve tanımadığı bir adamın üzerinde elbise olan kızından parende atmasını istediğini ve o anların fotoğrafını çekmeye çalıştığını söyledi.

Pınar Altuğ, kızıyla yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

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"Birkaç sene önce başıma bir şey geldi. Çocuk parkında Su arkadaşlarıyla oynarken biz de iki anne olarak arkadaşımla oturuyoruz. Sonra arkadaşım 'Biri Su'yun fotoğrafını mı çekiyor?' dedi. Ben de hemen fırlayıp yanına gittim.

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Bir tane adam tek başına çocuk parkına girmiş, Su'ya 'Bir parende atsana fotoğrafını çekeyim' diyor. Hava yaz ve Su'yun üzerinde elbise var. Benimki de fotoğraf çektirmeyi sevmediği için suratını asarak 'Hayır' diyor. Adam da 'Ne olacak benim de kızım var, sen parende at ben senin fotoğrafını çekeyim' diyor. Adamın amacının ne olduğunu anladınız herhalde.

"HAYIRDIR NE OLUYOR?"

Ben adamın yanına 'Hayırdır ne oluyor?' diyerek gittim. O da 'Ne var?' diyerek tepki gösterdi.

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Adam benim kim olduğumu anlayamadı, sonra yanımdaki diğer erkek çocuklara dönerek 'O zaman sizi çekeyim' dedi. Adamla aramızda bir çit var, yanına atlayamıyorum."

Parktaki diğer kadınların olayı uzaktan izlediğini ve kadınların yardımcı olmadığını da ekleyen Pınar Altuğ daha sonra arkadaşlarını ve sitenin güvenliğini arayarak duruma müdahale etmiş.

Yaşanan çirkin olay kendi kızının değil kimin başına gelirse gelsin aynı tepkiyi vereceğini söyleyen Altuğ, yaşadığı kötü olaydan sonra parka güvenlik görevlilerinin de konulduğunu sözlerine ekledi.

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