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Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ yıllar sonra ilk kez canlı yayına çıktı. 2. Sayfa programına katılan Altuğ samimi açıklamalar yaptı.

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ 2. Sayfa programına katıldı. Altuğ kendisiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Altuğ omzundaki dövmesine sosyal medyada büyük ilgi olduğunu takipçilerinin sürekli dövmesinin fotoğrafını istediğini söyledi.

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Altuğ kocasıyla ilgili yapılan yaş farkı eleştirilerine de "Umurumda değil. Yağmur ile aramızda bu konu hiç konuşulmadı. Kocam da bu konuya hiç takılmıyor zaten" dedi.

Pınar Altuğ'un aldığı kilolarla ilgili de "Sete düzensiz girince kilo aldım ve zaten yemek yemeği seven biriyim. Oh yedim ama oh gitmiyor, zor gidiyor ama gidiyor" dedi.

ÇALIŞMA ŞARTLARI YORDU

Altuğ eşinin neden kameralar önünde olmadığını da şöyle açıkladı:

"Yağmur en son Doktorlar'da oynadı ve çok yıprandı. Çalışma saatleri çok insafsızdı. Eve düğün günü geldi. Sabaha kadar çalıştı ve o günlerden sonra bu mesleği bıraktı."

YAĞMUR ATACAN NE İŞ YAPIYOR?

Altuğ eşi Atacan'ın yaptığı işi de "Kedi köpek maması ihraç eden bir markası var. Ve çok da yoğun çalışıyor. Kocam şirketi benden çalıyor" sözleriyle açıkladı.


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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i pınar altug

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
para için herşeyi yapanlar paranın kölesi olmuştur yakında bunlarda boşanır pınar hanım yaşlanıyo yağmur yeni zengin genç hedeflere odaklanacaktır
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