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Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.10.2018 10:52 | Son Güncelleme

Eşi Yağmur Atacan'la aralarındaki yaş farkında dolayı eleştirilen oyuncu Pınar Altuğ, son röportajında eleştirilere sert bir dille cevap vererek "Kocam başıma gelen en iyi şey, nefes almamı sağlıyor" dedi.

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

'Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ, özel hayatı hakkında Posta'ya samimi itiraflarda bulundu. Eşi Yağmur Atacan'la aralarında 9 yaş farktan dolayı eleştirilen Altuğ, "Kocam başıma gelen en iyi şey" diyerek eleştirilere cevap verdi.

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Başarılı oyuncu 'Hayatta başınıza gelen en iyi şey ne?' sorusuna "Önce kocam sonra kızım. Çünkü o olmasaydı kızım da olmazdı" dedi. Aile hakkında konuşan Altuğ, "En büyük önceliğim kızım ve kocam. Onlar benim her şeyim. Beni tamamlıyorlar ve nefes almamı sağlıyorlar. Ama devamında benim ve eşimin ailesi. Biz birleştik ve büyük bir aile olduk. Onlar olmadan hayat çok zor olurdu." dedi.

"BENİ ELEŞTİRENLER KEŞKE ZAMANINI GÜZEL ŞEYLERE HARCASALAR"

Eşi Yağmur Atacan'dan 9 yaş büyük olmasından dolayı sürekli eleştirilen Pınar Altuğ, açıklamalarına şöyle devam etti: Bence bu insanların mutsuzluklarıyla ilgili. Zaten siz özünüzde mutluysanız, hayatınızdan memnunsanız kimseye oradan nefret kusmazsınız. Oturup birine "Senden nefret ediyorum" yazmak ne demek?

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Arkadaş, burası benim özel sayfam. Nefret ediyorsan ne işin var burada? Keşke zamanlarını daha güzel şeylere harcasalar... Oradan bunu yazacağına git bir ağaca bak, için açılsın. Sosyal medya herkesin psikolojisini bozmaya başladı.

"SEN KİMSİN Kİ?"

Altuğ, 'Dışarıdan bakanlar en çok aranızdaki yaş farkı konusunda üzerinize geliyor?' sorusuna ise "Evliliklere dışarıdan bakan bir göz yorum yapamaz ki! Kime ne canım! Ben evlenirken onlara mı sordum? Sen o yorumu yaparken kim olarak kendinde bu hakkı görüyorsun, önce bunu konuşmak lazım. Anam mısın, babam mısın? Sen kimsin ki benim evliliğim hakkında yorum yapma hakkını buluyorsun kendinde? Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın? Veya Yağmur seninle mi evlenecek? İnsanların mahremlerine bu kadar kolay girme cesareti... Ne münasebet! Herkesin söylediği bir kulağımdan girer, diğerinden çıkar" cevabını verdi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
dağılın kadın haklı demiş.kime ne yaş farkı bilmem ne.kime ne yav.gitsinler torunu yaşındaki kızlarla evlenen dedelere laf etsinler.herif 70 yaşında 15 yaşında kız alıyor.onları bulsunlar ihbar etsinler kurtarsınlar bari maymunlar.. sen aldırma pınar cevap bile verme bence ;)
üstteki fotoda kerimcana benziyor
bıktık bu kadından ama ya
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