Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

'Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ, özel hayatı hakkında Posta'ya samimi itiraflarda bulundu. Eşi Yağmur Atacan'la aralarında 9 yaş farktan dolayı eleştirilen Altuğ, "Kocam başıma gelen en iyi şey" diyerek eleştirilere cevap verdi.

Başarılı oyuncu 'Hayatta başınıza gelen en iyi şey ne?' sorusuna "Önce kocam sonra kızım. Çünkü o olmasaydı kızım da olmazdı" dedi. Aile hakkında konuşan Altuğ, "En büyük önceliğim kızım ve kocam. Onlar benim her şeyim. Beni tamamlıyorlar ve nefes almamı sağlıyorlar. Ama devamında benim ve eşimin ailesi. Biz birleştik ve büyük bir aile olduk. Onlar olmadan hayat çok zor olurdu." dedi.

"BENİ ELEŞTİRENLER KEŞKE ZAMANINI GÜZEL ŞEYLERE HARCASALAR"

Eşi Yağmur Atacan'dan 9 yaş büyük olmasından dolayı sürekli eleştirilen Pınar Altuğ, açıklamalarına şöyle devam etti: Bence bu insanların mutsuzluklarıyla ilgili. Zaten siz özünüzde mutluysanız, hayatınızdan memnunsanız kimseye oradan nefret kusmazsınız. Oturup birine "Senden nefret ediyorum" yazmak ne demek?