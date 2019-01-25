MAGAZİN

Pınar Altuğ bornozlu pozunu eleştiren takipçisine kızdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.01.2019 13:36 | Son Güncelleme

Eşi Yağmur Atacan'la bornozlu bir fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ bu paylaşımına gelen yoruma çok kızdı. Altuğ takipçisine sert tepki gösterdi.

Pınar Altuğ bornozlu pozunu eleştiren takipçisine kızdı

Sosyal medya hesabından eşi Yağmur Atacan'la bornozlu bir fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ'u gelen bir yorum çok sinirlendirdi.

Eşi ile birlikte bir otelin SPA'sına giden Pınar Altuğ, bornozlu fotoğrafını paylaştı. Bir takipçisinin "Bornozla poz vermek geleneğimizde yok" yorumuna çok sinirlenen Pınar Altuğ, sert bir cevap verdi:

5c4acd4bc03c0e1c40854e92

"Bence önce siz kendi beyninizi eğitmelisiniz. Fotoğrafta nerede olduğumuzu bilmiyorsunuz, ben size açıklayayım. Mesela otelin sıpasına inmiştik. Yani gayet umuma açık bir alanda çekilmiş bir fotoğraf bu.

Pınar Altuğ bornozlu ve makyajsız haliyle olay olduPınar Altuğ bornozlu ve makyajsız haliyle olay oldu

Bizim dışımızda onlarca otel müşterisi de aynı şekilde bornozla otelin içinde geziyordu. Ben burada edepsiz ya da adapsız bir şey göremiyorum. Siz nasıl görebildiniz? Ah, pardon! İşte mesele burada, beyninizde. İnsanın fikri neyse zikri odur!"

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pınar altug Pınar Altuğ Atcan Pınar Altuğ instagram

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Korkunç olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Acil Durum Yönetim Merkezi'nden kritik uyarı! Saat verdi

Acil Durum Yönetim Merkezi'nden kritik uyarı! Saat verdi

Erdoğan'dan flaş Fazıl Say açıklaması

Erdoğan'dan flaş Fazıl Say açıklaması

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Arkadaşının mezarına gidip 112'yi aradı...Sonrası korkunç!

Arkadaşının mezarına gidip 112'yi aradı...Sonrası korkunç!

ABD'den Venezuela'daki büyükelçiliğine talimat

ABD'den Venezuela'daki büyükelçiliğine talimat

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeliz Yeşilmen, Chloe Loughnan'ı kızdıracak

Olay sözler: Serdar yardımcısı gibi duruyor...

Ayşen Gruda'ya veda! Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlanıyor

Tabutunun başından ayrılmadı

Khloe Kardashian ailenin en uzunu...

Kardeşleri onunla boy ölçüşemez...

Arzu Film'den ağlatan Ayşen Gruda paylaşımı...

Arzu Film'den duygulandıran veda paylaşımı...

Jennifer Lopez'ön özel diyeti: Açım...

Seksiliğinin sırrı bu özel diyet...

Hazal Kaya'dan Ayşen Gruda çıkışı!

Ayşen Gruda çıkışı: Haddinizi aşmayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.