Pınar Altuğ bornozlu pozunu eleştiren takipçisine kızdı

Sosyal medya hesabından eşi Yağmur Atacan'la bornozlu bir fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ'u gelen bir yorum çok sinirlendirdi.

Eşi ile birlikte bir otelin SPA'sına giden Pınar Altuğ, bornozlu fotoğrafını paylaştı. Bir takipçisinin "Bornozla poz vermek geleneğimizde yok" yorumuna çok sinirlenen Pınar Altuğ, sert bir cevap verdi:

"Bence önce siz kendi beyninizi eğitmelisiniz. Fotoğrafta nerede olduğumuzu bilmiyorsunuz, ben size açıklayayım. Mesela otelin sıpasına inmiştik. Yani gayet umuma açık bir alanda çekilmiş bir fotoğraf bu.

Bizim dışımızda onlarca otel müşterisi de aynı şekilde bornozla otelin içinde geziyordu. Ben burada edepsiz ya da adapsız bir şey göremiyorum. Siz nasıl görebildiniz? Ah, pardon! İşte mesele burada, beyninizde. İnsanın fikri neyse zikri odur!"