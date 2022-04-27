Pınar Altuğ'dan takipçisine şaşırtan yanıt: "Yağmur ile aramız bozuk"

Çocuklar Duymasın dizisinde Tamer Karadağlı ile başrolü paylaşarak tanınan 47 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla çokça konuşulan isimlerden. Ünlü oyuncu bu kez eşi hakkında sorulan bir soruya verdiği yanıtla şaşırttı.

YAĞMUR ATACAN SORUSUNA VERDİĞİ YANIT ŞAŞIRTTI!

Fit görünümü ve spora olan ilgisiyle bilinen Pınar Altuğ, ailesiyle birlikte çekilmiş olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Altuğ'un paylaşımına dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni geldi. Ancak Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'ın fotoğraflarda hep arka planda yer alması, bir takipçisinin dikkatini çekti.

"YAĞMUR BEY NİYE HEP ARKALARDA DURUYOR?"

Altuğ'un paylaşımına "Dikkatimi çekti Yağmur bey niye hep arkalarda duruyor resimlerde?" yorumunu yapan takipçiye yanıt çok gecikmeden geldi.

"YAĞMUR İLE ARAMIZ BOZUK"

Pınar Altuğ'un takipçisinin sorusuna esprili bir dille "Aramız bozuk" şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti.

Başka bir takipçi ise oyuncunun bu yorumuna "Olmaz öyle şey, siz iyi bir çiftsiniz" şeklinde yanıt verdi.



