Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan'lı poz! 'Biz kendimiz için evlendik'

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor. Pınar Altuğ kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'ın kendisine evlilik teklif etmesinin üzerinden 13 yıl geçtiğini açıkladı.

Altuğ, "15 Ağustos 2007'de iyi ki sana “evet” demişim canım kocam" yorumunda bulundu.

Bu fotoğrafın altına yorum yapan bir kullanıcı, "Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu" diye yazdı. Bu kullanıcıya yanıt veren Altuğ, "Biz başkaları için değil kendimiz için evlendik" dedi.

