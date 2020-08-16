MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan'lı poz! 'Biz kendimiz için evlendik'

Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan'lı poz! 'Biz kendimiz için evlendik'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2020 07:39 | Son Güncelleme

Sosyal medyada aktif olan oyuncu Pınar Altuğ yaptığı paylaşımlara gelen yorumları hiçbir zaman sessiz kalmıyor. Eşi Yağmur Atacan ile yaş farkı sebebiyle sık sık ilginç yorumlar alan Altuğ yine susmadı.

Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan'lı poz! 'Biz kendimiz için evlendik'

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumlara sessiz kalmıyor. Pınar Altuğ kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'ın kendisine evlilik teklif etmesinin üzerinden 13 yıl geçtiğini açıkladı.

Altuğ, "15 Ağustos 2007'de iyi ki sana “evet” demişim canım kocam" yorumunda bulundu.

Bu fotoğrafın altına yorum yapan bir kullanıcı, "Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu" diye yazdı. Bu kullanıcıya yanıt veren Altuğ, "Biz başkaları için değil kendimiz için evlendik" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Mayokini giydi, hayranlarını uyardıMayokini giydi, hayranlarını uyardı
Acun Ilıcalı rakip tanımıyor! İki ünlü oyuncuyu yendiAcun Ilıcalı rakip tanımıyor! İki ünlü oyuncuyu yendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
MEB'den 81 ile yazı! İşte detaylar...
MEB'den 81 ile yazı! İşte detaylar...
Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye'nin demokratik iradesine saldırıdır
Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye'nin demokratik iradesine saldırıdır
Skandal anlaşmaya Türkiye'den tepki: Kabul edilemez
Skandal anlaşmaya Türkiye'den tepki: Kabul edilemez
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Trump'tan yaptırım sinyali: Önümüzdeki hafta göreceksiniz
Trump'tan yaptırım sinyali: Önümüzdeki hafta göreceksiniz

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bu poza Danla'dan komik emoji!
Bu poza Danla'dan komik emoji!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’
Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’
4 milyon TL'lik daireyi 2 milyon TL'ye aldı
4 milyon TL'lik daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

İrem Sak Çukur yeni bölümler için atış poligonunda
Çukur için eline silah aldı! Poligondan paylaştı
Gözde Çığacı ile Tümer Gülümserler evlendi
Güzel oyuncu evlendi
Hande Soral yeni imajıyla şaşırttı
Yeni imajıyla bambaşka birine döndü
Ebru Şallı tatil pozuyla aşka geldi! 'Meleğimin 'Uğuristan'ı iyi ki yanımdasın'
Bu sözlerle kutladı! 'Meleğimin 'Uğuristan'ı...'
Ebru Polat mayokini giydi, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Mayokini giydi, hayranlarını uyardı
Khloe Kardashian'ın gerçek yüzü hayranlarına bile pes dedirtti!
Gerçek yüzü hayranlarına bile pes dedirtti!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.