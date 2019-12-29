Pınar Altuğ 'dövmelerinden kurtul' diyen takipçisine bakın ne dedi!

Çocuklar Duymasın’ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ Atacan, her ne kadar şimdilerde dizisi ile gündemde olmasa da katıldığı etkinlikler ve yer aldığı reklam filmleri ile kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gerek katıldığı davetlerden ve gerekse ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli vakitlerden en özel anları takipçileriyle paylaşan Pınar Altuğ Atacan, zaman zaman olumsuz yorumlarla da karşılaşabiliyor.

Özellikle eşi Yağmur ile arasındaki yaş farkının konu edildiği çok sayıda yorum alan Atacan, bu defa dövmeleriyle ilgili bir eleştiriye maruz kaldı.

Bir takipçisi tarafından kendisine yapılan; "Şu dövmelerinden kurtul artık ya hiç yakışmıyor" şeklindeki yorumu rahatsız edici bulan güzel oyuncu takipçisine "Elbette beğenmeme hakkına sahipsiniz ama şunlardan kurtul ne demek? Tavırdan kastettiğim seçtiğiniz kelimeler, üslubunuz. Biraz daha saygılı olmak gerekir" cevabını verdi.

Pınar Altuğ Atacan’ın bu tepkisinin ardından yorumda bulunan takipçisi "Karışmak değil amacım ne haddime, sadece söyleyiş tarzım biraz yanlıştı belki… Ama Pınar Hanım'ın sadeliği çok güzel dövme yakışmamış yani öz eleştiri sadece” şeklinde bir açıklamada bulundu.

