Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan aşk pozunu paylaştı! Şef Mehmet Yalçınkaya'nın yorumu dikkat çekti

Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 2009'da kızı Su'yu kucağına almıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündem olmuştu. Altuğ, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, eşi Yağmur Atacan ile romantik bir paylaşımda bulundu.

Aşka gelen Altuğ, eşiyle verdiği sarmaş dolaş pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.



Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum ise MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'dan geldi.



Mehmet Yalçınkaya, ünlü çiftin romantik pozuna "Harikasınız" yorumunda bulundu.



