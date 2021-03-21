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Pınar Altuğ estetikli mi? Göğüslerini küçülttürmüş

21.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ estetikli mi? Yaşına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çeken Altuğ botoks seven ünlüler arasında yer alıyor. İşte Pınar Altuğ'un yaptırdığı estetik müdahaleler...

Pınar Altuğ estetikli mi? Göğüslerini küçülttürmüş

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ aynı zamanda Türkiye'nin tescilli güzellerinden. Yaptığı paylaşımlarla gündem olan Pınar Altuğ sık sık eski hallerini paylaşmaktan da çekinmiyor.

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Güzel oyuncu Pınar Altuğ'un yaşına rağmen fit görüntüsü hayranlarından beğeni topluyor.

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Sporu aksatmayan Altuğ kendisine iyi bakıyor. Altuğ'un son görüntüsünde tabii ki bazı müdahaleler de var. Altuğ yıllan önce burnunu yaptırmasının dışında göğüslerini de küçülttülmüş.

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Sıklıkla botokslarıyla gündeme gelen Altuğ dolguya ise pek yanaşmıyor. Cilt kremlerini ve sporunu aksatmayarak düzenli beslenen Altuğ yaşına rağmen fit haliyle dikkat çekiyor.

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