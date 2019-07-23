Pınar Altuğ magazin muhabirlerine seslendi! 'Ağaçların arkasında...'

Son yıllarda yaz mevsimini ailesiyle birlikte teknede geçiren ve yaptığı her paylaşımla da bundan büyük bir keyif aldığını gösteren Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından bir yandan keyifli tatiline dair kareler paylaşırken bir yandan da duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Teknede geçirdikleri tatillerine dair görüntü almak isteyen gazetecilerin varlığından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Altuğ, demir attıkları yerin yakınındaki ağaçlık alanda toplandığını söylediği muhabirlere şu sözlerle seslendi...



