MAGAZİN

Pınar Altuğ magazin muhabirlerine seslendi! 'Ağaçların arkasında...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.07.2019 16:01 | Son Güncelleme

Yaz aylarını ailesiyle birlikte teknede geçiren Pınar Altuğ Atacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görüntü almaya çalışan gazetecilere seslendi.

Pınar Altuğ magazin muhabirlerine seslendi! 'Ağaçların arkasında...'

Son yıllarda yaz mevsimini ailesiyle birlikte teknede geçiren ve yaptığı her paylaşımla da bundan büyük bir keyif aldığını gösteren Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından bir yandan keyifli tatiline dair kareler paylaşırken bir yandan da duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Teknede geçirdikleri tatillerine dair görüntü almak isteyen gazetecilerin varlığından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Altuğ, demir attıkları yerin yakınındaki ağaçlık alanda toplandığını söylediği muhabirlere şu sözlerle seslendi...

pinar-altug-atacan-ic


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