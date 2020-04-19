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  4. Pınar Altuğ o yoruma çıldırdı! 'Kendi b.knda boğul!'

Pınar Altuğ o yoruma çıldırdı! 'Kendi b.knda boğul!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 09:22 | Son Güncelleme

Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanan bir ünlü. Gelin kötü yorumlara da yanıt vermesiyle tanınıyor. Son olarak Altuğ'a oğlunu kaybeden Ebru Şallı üzerinden bir eleştiri yapılınca Altuğ çık kızdı ve ağzını bozdu.

Pınar Altuğ o yoruma çıldırdı! 'Kendi b.knda boğul!'

Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ kendisine sosyal medyadan gelen kötü yorumları yanıtsız bırakmıyor. Karantinada sık sık kızıyla yemek yapan ve takipçilerine tarifler veren Altuğ'u bir yorum çok kızdırdı.

Ebru Şallı'nın oğlunu kaybetmesinin ardından bir takipçi bu konuyu Altuğ'un fotoğraflarının altına taşıdı.
Takipçi Altuğ'a “Zaten hep bir olmayan kalite peşindesin. Giyecekbaşka bir b.kun yok zaten. Utanmıyor musun? Meslektaşın bugün evladını kaybetti sen hala iyi anne rolündesin” yorumu yaptı. Altuğ bu yorum üzerine çılgına döndü.

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Altuğ verdiği yanıtta "Allah senin belanı versin kendi b.kunda boğul inşallah! Hayatımda ilk defa birine böyle cümleler yazıyorum” diyerek çileden çıktı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ya bu kadından ne istiyorlar anlamıyorum kendi halinde hanım hanımcık biri kıskanıp çekemiyorlar zavallılar
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