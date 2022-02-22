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Pınar Altuğ taytını çekti! Amuda kalktı

22.02.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Altuğ'dan sosyal medyayı sallayan spor paylaşımı geldi. 47 yaşındaki Pınar Altuğ son olarak amuda kalkerken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Altuğ, üzgün fiziği ve esnek hareketleriyle övgüleri topladı.

Pınar Altuğ taytını çekti! Amuda kalktı

Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla ve takipçilerine verdiği yanıtlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını yayınlıyor.

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Paylaşımlarına ara vermeyen 47 yaşındaki Pınar Altuğ son olarak hayranlarının karşısına spor yaparken çıktı.Amuda kalkmaya çalıştığı anları Instagram hesabından paylaşan ALtuğ, paylaşmına "Olacak, olacak az kaldı" notunu düştü.

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Düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Pınar ALtuğ'a kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Pınar Altuğ
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