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  4. Pınar Altuğ'u çileden çıkaran görüntü! 'Devlet yetkilileri...'

Pınar Altuğ'u çileden çıkaran görüntü! 'Devlet yetkilileri...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 10:47 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın dizisinin unutulmaz isimlerinden Pınar Altuğ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs hakkında alınan tedbirlere uymayan bir mağazaya tepkisini dile getirdi.

Pınar Altuğ'u çileden çıkaran görüntü! 'Devlet yetkilileri...'

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden Pınar Altuğ, pek çok duyarlı vatandaş gibi koronavirüsle temas etmemek için evinde kalıyor. Sosyal izolasyon kurallarına uyan ve Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki açıklamalarını da yakından takip eden Pınar Altuğ, haberlerde tanıklık ettiği bir görüntüye isyan etti.

Haber bülteninde, Sivas’ta bulunan bir mağazanın yaptığı indirime rağbet eden kalabalığın görüntüsünü izleyen oyuncu Altuğ çok sinirlendi ve tepkisini şu sözlerle gösterdi:

pinaraltug-instagram

“Devlet yetkilileri evden çıkmayın diye bas bas bağırırken, bir mağazanın böyle bir şey yapması? İnanılır gibi değil!”

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