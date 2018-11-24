MAGAZİN

Pınar Altuğ'un işine döviz ve altın freni!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.11.2018 12:21 | Son Güncelleme

Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, önceki gün City's AVM'nin içinde bulunan bir kafeden kahve alırken objektiflere takıldı.

Pınar Altuğ'un işine döviz ve altın freni!

Elinde kahve bardağı ve üzerinde spor kıyafetiyle dikkat çeken Altuğ, ayak üstü gazetecilerle sohbet etti. İnternet üzerinde satış yaptığı takı işini bıraktığı iddiaları hakkındaki soruya Altuğ, “Takı işi devam ediyor. Dolar ve altın dalgalandığı için bir süre akıya almıştık çünkü fiyat sabitledik.

Ben dolarla değil Türk Lirasıyla ürünlerimi satıyorum. Her gün fiyat yenilemeyeceğime göre bir süre durdurmuştuk ama şimdi satışlarımız devam ediyor hiç bir aksilik yok. Arkadaşlar siz benim bir işi yarıda bıraktığımı hiç gördünüz mü? Ben asla bir işi yarıda bırakmam” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
pınar altug takı işi

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