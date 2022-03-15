Pınar Altuğ yoga kampında! "Ruhuma iyi gelen..."

Oyuncu Pınar Altuğ yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Son olarak arkadaşlarıyla yoga kampına giden Pınar Altuğ sınırları zorladı. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i kampta yaptıklarını da takipçileriyle paylaştı.

Amuda kalktığı anlarla gündeme gelen oyuncu "Ruhuma iyi gelen müthiş 3 günden kalanlar" notuyla yaptığı paylaşımda fiziğiyle dikkat çekti.

Tayt tulumuyla yaşıtlarına taş çıkaran oyuncuya "Bu kadar esnek olmak o hareketleri yapmak bravo", "Müthiş hareketler", "İlham oluyorsunuz" yorumları yağdı.



