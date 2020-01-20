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  4. Pınar Aylin Ve Demet Akalın olayında yeni gelişme! İzzet Yıldızhan'dan olay açıklamalar

Pınar Aylin Ve Demet Akalın olayında yeni gelişme! İzzet Yıldızhan'dan olay açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 14:13 | Son Güncelleme

Demet Akalın'ın itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Pınar Aylin ve İzzet Yıldızhan '2.Sayfa' programına bağlanarak olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

Demet Akalın, Youtube’daki ‘Acı Gerçekler’ programında isim vermeden 23 yıl önce önünü kesen İzmirli bir şarkıcıdan bahsetmiş ve şu açıklamalarda bulunmuştu: "Mankenlik yaparken müzik şirketi bana albüm teklif etmişti. İmza atmaya gittim, beklerken dönemin ünlü bir popçusu geldi. Beni görünce ‘Burada ne işin var?’ diye sordu." Ben de ‘Albüm için geldim’ dedim. Suratı bir anda allak bullak oldu. Çıkıp gitti. 10 dakika sonra bir görevli odaya gelip ‘anlaşmanız iptal oldu’ dedi. Gün geldi, devran döndü. Bu kişiyle yıllar sonra uçakta karşılaştım. Havalı bir ‘merhaba’ dedim. Ne oldu, o şimdi piyasada bile yok.”

'DEMET AKALIN HAİNDİR'

Demet Akalın'ın isim vermeden bahsettiği şarkıcının Pınar Aylin olduğu ortaya çıktı. İddialar karşısında sessizliğini bozan Pınar Aylin 2. Sayfa programına açıklamalar yaptı.

Aylin'in ardından canlı yayına telefonla bağlanan İzzet Yıldızhan'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Yıldızhan, 'Yıllar önce Bülent Ersoy ile program yapıyorduk. Kendisi aranıp davet edildi. 'O varsa ben gelmem' konusunu kendisi bana yaşattı. Kendisiyle eskiye dayalı geçimsizlik konumuz vardı onu ifşa etmem... Demet Akalın kendini hiç masum göstermesin. Kendisi de haindir. Sanatçı arkadaşları için açıklamalar yaparken; Pınar Aylin'i suçlarken kendisini masum mu gösteriyor yani? Tartıştığımız bir konu vardı. Neden o konuda bize bu kadar kin güdüp 'O varsa ben gelmem' dedi?" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın, İzzet Yıldızhan, pınar aylin,

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