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  4. Pınar Deniz makyajsız haliyle görüntülendi! Sade tarzıyla beğeni topladı

Pınar Deniz makyajsız haliyle görüntülendi! Sade tarzıyla beğeni topladı

03.01.2024 10:40 | Son Güncelleme:
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Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Sezonluk ürünleri inceleyen başarılı oyuncunun makyajsız doğal güzel güzelliği objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu yeni yıl dileklerinde bulunarak, "Yeni yıl bizlere güzellikler getirsin" dedi.

Son dönemin en çok konuşulan başarılı kadın oyuncularından olan, Pınar Deniz Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncu bir AVM’de alışveriş yapıp sezonluk ürünleri incelerken görüntülendi.

pınar deniz

Yeni yıl ile ilgili Pınar Deniz, "Herkesin yeni yılını kutluyorum, yeni yıl bizlere güzellikler getirsin" dedi.

PINAR DENİZ MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENDİ!

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren oyuncunun, makyajsız hali dikkat çekti. Doğal güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Pınar Deniz'in, sade ve şık tarzı ise beğeni topladı.

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