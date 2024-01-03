Pınar Deniz makyajsız haliyle görüntülendi! Sade tarzıyla beğeni topladı

Son dönemin en çok konuşulan başarılı kadın oyuncularından olan, Pınar Deniz Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncu bir AVM’de alışveriş yapıp sezonluk ürünleri incelerken görüntülendi.

Yeni yıl ile ilgili Pınar Deniz, "Herkesin yeni yılını kutluyorum, yeni yıl bizlere güzellikler getirsin" dedi.

PINAR DENİZ MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜLENDİ!

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren oyuncunun, makyajsız hali dikkat çekti. Doğal güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Pınar Deniz'in, sade ve şık tarzı ise beğeni topladı.







