Pınar Deniz'in mayolu sahil paylaşımına yorum yağdı! Çilekli paylaşımı olay oldu

Vatanım Sensin, Bir Deli Rüzgar ve Aşk 101 gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz dönemde sevgilisi Yiğit Kirazcı ile ayrılığıyla çokça konuşulmuştu. Deniz'in ismi son olarak ise Kaan Yıldırım ile anılmıştı. Son dönemde Yargı dizisindeki performansıyla çokça beğenilen ismin rol aldığı dizi, sezon finali yapmıştı. Deniz, bu süreçte sosyal medyada aktif şekilde paylaşımlarına devam ediyor.

PINAR DENİZ'İN MAYOLU SAHİL PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

İsmi son olarak Kaan Yıldırım ile anılan Pınar Deniz, Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi.

Instagram hesabında 2 buçuk milyondan fazla takipçiye sahip olan isim, ilgiyle takip edilen ve sezon finaline giren Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veriyor.

Ünlü isim sosyal medyada aktifliğine devam ederken, geçtiğimiz günlerde kumsal paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı.

Oyuncudan çok konuşulacak bir sahil paylaşımı daha geldi. Deniz bu defa mayosuyla ve elinde çilek yerken çekildiği sahil pozunu takipçileriyle paylaştı.

İşte Pınar Deniz'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



