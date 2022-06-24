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Pınar Deniz sosyal medyada alay konusu oldu: Buzdolabından da çıkabilir

24.06.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda Yargı dizisindeki rolünün yanı sıra reklam filmlerinde ve dijital platformlarda yayınlanan filmlerde rol aldı. Aynı anda birçok projede yer alan Deniz, haftalar önce bir oyuncu için "Her yerde gördüğüm için büyüsü bozuldu" sözünden dolayı sosyal medyada dalga konusu oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, son zamanlarda Aşk 101 ve Aşkın Kıyameti'nin yanı sıra birçok reklam projesinde rol aldı. Aynı anlarda birkaç projede rol alan oyuncu, İbrahim Selim'in programında Timothee Chalamet için söylediklerinden dolayı alay konusu oldu.

"ÇOK FAZLA İŞTE OYNAYINCA BÜYÜSÜ BOZULDU"

2 yıl önce İbrahim Selim'in programına konuk olan güzel oyuncu meslektaşı Timothee Chalamet için "İlk izlediğimde etkilenmiştim ama sonra bendeki tüm etkisini yitirdi. Çok fazla işten oynayarak ve çok görülerek... Her yerde gördüğüm için bitti, büyüsü bozuldu. Çok tükettik" ifadelerini kullanmıştı.

ALAY KONUSU OLDU

Birçok projede yer alan oyuncunun bu sözleri yeniden gündeme geldi. Twitter'da gündem olan oyuncu alay konusu olurken "Bazanızın altından Pınar Deniz çıkabilir", "Nefes al biraz" ve "Yine mi Pınar Deniz" yorumları yapıldı.

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Pınar Deniz
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