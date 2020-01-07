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  4. Pınar Dilşeker'in son hali olay oldu!

Pınar Dilşeker'in son hali olay oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 14:04 | Son Güncelleme

90'lı yıllarda ünlenen ve 'Şinanari' adlı şarkı ile tanına Pınar Dilşeker son hali sosyal medyada olay oldu. Pınar Dilşeker'in son halini görenler 'bu kadar değişime pes' yorumu yaptı.

Pınar Dilşeker'in son hali olay oldu!

90'lı yılların dikkat çeken isimlerinden olan Pınar Dilşeker son haliyle herkesi şoke etti. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Pınar Dilşeker sosyal medyada merak edilen isimler arasında.

Pınar Dilşeker, geçirdiği estetik operasyonları sonucu ve yeni imajıyla takipçileri tarafından tanınmakta zorlandı.

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Yeni halini sosyal medyadan paylaşan Pınar Dilşeker, takipçilerine "Hayat sana nerde duracağını öğretmez, hayat sana nasıl duracağını gösterir" notuyla seslendi. Değişimiyle gündeme gelen Dilşeker'in yeni hali sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaydı.

PINAR DİLŞEKER KİMDİR?

Türk fantezi-sanat müziği şarkıcısı Pınar Dilşeker, 25 Temmuz 1972 tarihinde dünyaya geldi. Konservatuvardan mezun olduktan sonra "Şinanari" adlı şarkıyla 1990'lı yılların ortalarında tanındı. İbrahim Erkal ile çevirdiği dizide oyuncu olarak yer aldı ayrıca ve İbrahim Tatlıses'in "Allahım Neydi Günahım?" adlı klibinde yer aldı.

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İş adamı Çetin Yılmaz ile evlenen Pınar Dilşeker'in bu evlilikten Mert Ali adında bir oğlu oldu. şiddetli geçimsizlik nedeniyle evliliklerini noktalama kararı aldı. Pınar Dilşeker uzun süren yalnızlığın ardında işadamı Ahmet Hamoğlu ile nişanlandı. Aralındaki yaş farkı uzun süre magazin sayfalarına konu olan çift, kısa bir süre sonra ise 'ayrılık' açıklamasında bulundu.

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Son albümünü 2014 yılında piyasaya sunan Pınar Dilşeker, şimdilerde magazinden uzak bir hayat sürüyor. Şarkıcı sadece özel gece ve davetlerde sahneye çıkıyor. Yıllar içinde saçlarının rengini ve kaş şeklini tamamen değiştiren Pınar Dilşeker'in son halini görenler ise tanımakta zorlanıyor.

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