EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Pınar eş anlamlısı nedir? Pınarın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Pınar eş anlamlısı nedir? Pınarın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

13.10.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizde eş anlamlı sözcüklerin kullanımı epey yaygındır. Gerek günlük konuşma dilinde gerekse yazılı metinlerde bu sözcüklerden yararlanılmaktadır. Eş anlamlı sözcükler hem kelime dağarcığımızı geliştirir hem de ifadelerimize çeşitlilik katar. Pınar sözcüğü de dilimizde çok fazla telaffuz edilen kelimelerden biridir. Bu sözcüğün birden fazla eş anlamlısı vardır.

Pınar eş anlamlısı nedir? Pınarın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Pınar kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Orta Türkçe döneminde "su gözü, çeşme" anlamına gelen "mıngar/mıŋar" kelimesinden evrilmiştir. Pınar kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre üç manası mevcuttur:

  • Yerden kaynayarak yeryüzüne çıkan su
  • Yerden kaynayarak çıkan suyun çıkış yeri
  • Çeşme

Pınar sözcüğü özellikle kız çocuklarına isim olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca pınar sözcüğüyle oluşturulmuş birden fazla birleşik kelime bulunmaktadır:

  • Gözyaşı pınarı
  • Pınar başı
  • Göz pınarı
Duymak eş anlamlısı nedir? Duymak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanımDuymak eş anlamlısı nedir? Duymak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Pınar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Pınar eş anlamlısı olan sözcükler birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Her ne kadar bu sözcüklerin yazım ve okunuşları ve yazılışları ayrı olsa da anlam yönünden aynıdır. Cümle içerisinde bu anlamdaş sözcükler kullanıldığında o cümlenin manasında herhangi bir değişiklik gözlenmemektedir. Pınar kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerden biri "kaynak" sözcüğüdür. Bu kelimenin kaynak dışında başka eş anlamlı sözcükleri de vardır. Bunlar aşağıdaki maddelerde yer almaktadır.

  • Kaynak
  • Memba
  • Bulak
  • Çeşme
  • Kaynar
  • Çaykara
  • Eşme

Yukarıdaki maddelerde yer alan tüm kelimeler pınar sözcüğünün yerine kullanılabilmektedir.

Bütün eş anlamlısı nedir? bütünün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımBütün eş anlamlısı nedir? bütünün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Pınarın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pınarın eş anlamlısı olan sözcükler pınar ile aynı anlamı taşımaktadır. Birçok kişi bu sözcük yerine eş anlamlılarını kullanmaktadır. Pınarın eş anlamlısı kelimelerin kullanıldığı bazı cümle örnekleri:

  • Bahçedeki çeşmeden tertemiz su akıyordu.
  • Usulca membaya doğru eğilmişti.
  • Şifalı memba suyu sayesinde çabucak sağlığına kavuşmuştu.
  • Kaynağa doğru eğilip kovasına su doldurdu.
  • Kaynar su membasından çıkan buhardan göz gözü görmüyordu.
  • Her sabah bulağa inip akşamdan kalan bulaşıkları yıkarlardı.
  • Köyün meydanına yapılan çeşme herkes için büyük bir kolaylık olmuştu.
  • Kaynar kenarına çamaşır yıkamak için inen kızlar koyu bir sohbete dalmıştı.
  • Çaykaranın suyu o kadar soğuk gelmişti ki içememişlerdi.
  • İşleri bitince eşme kenarında biraz mola verdiler.
Ansızın eş anlamlısı nedir? Ansızının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıldır?Ansızın eş anlamlısı nedir? Ansızının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıldır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pratik eş anlamlısı nedir? Pratik eş anlamlısı nedir?
DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı 2022? DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı 2022?
2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Maksat eş anlamlısı nedir?

Maksat eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.