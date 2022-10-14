Pınar eş anlamlısı nedir? Pınarın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Pınar kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Orta Türkçe döneminde "su gözü, çeşme" anlamına gelen "mıngar/mıŋar" kelimesinden evrilmiştir. Pınar kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre üç manası mevcuttur:
Pınar sözcüğü özellikle kız çocuklarına isim olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca pınar sözcüğüyle oluşturulmuş birden fazla birleşik kelime bulunmaktadır:
Pınar eş anlamlısı olan sözcükler birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Her ne kadar bu sözcüklerin yazım ve okunuşları ve yazılışları ayrı olsa da anlam yönünden aynıdır. Cümle içerisinde bu anlamdaş sözcükler kullanıldığında o cümlenin manasında herhangi bir değişiklik gözlenmemektedir. Pınar kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerden biri "kaynak" sözcüğüdür. Bu kelimenin kaynak dışında başka eş anlamlı sözcükleri de vardır. Bunlar aşağıdaki maddelerde yer almaktadır.
Yukarıdaki maddelerde yer alan tüm kelimeler pınar sözcüğünün yerine kullanılabilmektedir.
Pınarın eş anlamlısı olan sözcükler pınar ile aynı anlamı taşımaktadır. Birçok kişi bu sözcük yerine eş anlamlılarını kullanmaktadır. Pınarın eş anlamlısı kelimelerin kullanıldığı bazı cümle örnekleri: