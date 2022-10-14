Pınar eş anlamlısı nedir? Pınarın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Pınar kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Orta Türkçe döneminde "su gözü, çeşme" anlamına gelen "mıngar/mıŋar" kelimesinden evrilmiştir. Pınar kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre üç manası mevcuttur:

Yerden kaynayarak yeryüzüne çıkan su

Yerden kaynayarak çıkan suyun çıkış yeri

Çeşme

Pınar sözcüğü özellikle kız çocuklarına isim olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca pınar sözcüğüyle oluşturulmuş birden fazla birleşik kelime bulunmaktadır:

Gözyaşı pınarı

Pınar başı

Göz pınarı

Pınar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Pınar eş anlamlısı olan sözcükler birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Her ne kadar bu sözcüklerin yazım ve okunuşları ve yazılışları ayrı olsa da anlam yönünden aynıdır. Cümle içerisinde bu anlamdaş sözcükler kullanıldığında o cümlenin manasında herhangi bir değişiklik gözlenmemektedir. Pınar kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerden biri "kaynak" sözcüğüdür. Bu kelimenin kaynak dışında başka eş anlamlı sözcükleri de vardır. Bunlar aşağıdaki maddelerde yer almaktadır.

Kaynak

Memba

Bulak

Çeşme

Kaynar

Çaykara

Eşme

Yukarıdaki maddelerde yer alan tüm kelimeler pınar sözcüğünün yerine kullanılabilmektedir.

Pınarın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pınarın eş anlamlısı olan sözcükler pınar ile aynı anlamı taşımaktadır. Birçok kişi bu sözcük yerine eş anlamlılarını kullanmaktadır. Pınarın eş anlamlısı kelimelerin kullanıldığı bazı cümle örnekleri:

Bahçedeki çeşmeden tertemiz su akıyordu.

Usulca membaya doğru eğilmişti.

Şifalı memba suyu sayesinde çabucak sağlığına kavuşmuştu.

Kaynağa doğru eğilip kovasına su doldurdu.

Kaynar su membasından çıkan buhardan göz gözü görmüyordu.

Her sabah bulağa inip akşamdan kalan bulaşıkları yıkarlardı.

Köyün meydanına yapılan çeşme herkes için büyük bir kolaylık olmuştu.

Kaynar kenarına çamaşır yıkamak için inen kızlar koyu bir sohbete dalmıştı.

Çaykaranın suyu o kadar soğuk gelmişti ki içememişlerdi.

İşleri bitince eşme kenarında biraz mola verdiler.



