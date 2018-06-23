MAGAZİN

Pınar Sabancı'dan hamilelik pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.06.2018 02:04 | Son Güncelleme

İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, üçüncü çocuğuna hamile kaldıktan sonra bebek beklediğini belli eden bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Pınar Sabancı'dan hamilelik pozu

Sabancı çiftinin 2014 yılında oğulları Yalçın, 2016 yılında da kızları Arya dünyaya gelmişti. 4.5 aylık hamile olan Pınar Sabancı şimdilik bebeğin cinsiyetini sır gibi saklıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Pınar Sabancı İlhan Sabancı

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