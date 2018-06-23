Pınar Sabancı'dan hamilelik pozu

Sabanc\u0131 \u00e7iftinin 2014 y\u0131l\u0131nda o\u011fullar\u0131 Yal\u00e7\u0131n, 2016 y\u0131l\u0131nda da k\u0131zlar\u0131 Arya d\u00fcnyaya gelmi\u015fti. 4.5 ayl\u0131k hamile olan P\u0131nar Sabanc\u0131 \u015fimdilik bebe\u011fin cinsiyetini s\u0131r gibi sakl\u0131yor.\nPARTNERTatile devamSurvivor 107. b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131! K\u0131br\u0131s \u00f6ncesi dokunulmazl\u0131k oyununda Damla \u015foku!Kadir Do\u011fulu'dan Muharrem \u0130nce'ye Twitter'dan mesaj
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