Pinti eş anlamlısı nedir? Pintinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Pinti sözcüğü çoğunlukla paraya düşkün, eli açık olmayan, paraya öncelik tanıyan, mal canlısı kişileri ifade etmek için kullanılır. Pinti kelimesinin dilimize Ermenice "pintı/pnti" kelimesinden geçtiği düşünülür. Türk Dil Kurumuna göre pinti kelimesi "aşırı derecede cimri, hasis" anlamlarında kullanılır. Sıfat olarak kullanılan pinti, cimri insanları nitelemek için kullanılır. Pinti kelimesiyle örnek cümleler vermek gerekirse:

Ne yapabilirim ki biliyorsunuz babanız da başka bir pinti.

İşe girmişti, o kadar maaş kazanmasına rağmen hâlâ pintiliğinden vazgeçmemişti.

Pinti kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimizde eş anlamlı kelimelerin kullanımı çok yaygındır. Bu kelimelerin sık kullanımı tekrara düşmenin önüne geçmektedir. Ayrıca eş anlamlı kelimeler cümlelerin anlamını değiştirmeden farklı şekillerde de ifade etmemizi sağlar. Pinti eş anlamlısı olan sözcükler pinti sözcüğü ile aynı manaya gelmektedir. Söz konusu eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde kullanıldıklarında o cümlede herhangi bir anlam bozulması olmamaktadır.

Pintinin eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki "cimri" sözcüğüdür. Bu sözcük en sık kullanılan eş anlamlı sözcükler arasındadır. Pinti eş anlamı olan kelimeler şu şekildedir:

Cimri

Demirhindi

Hasis

Varyemez

Eli sıkı

Kısmık

Yukarıda yer alan sözcükler, pinti sözcüğü ile aynı manayı taşır. Bu sözcükler cümle içerisinde kullanıldığında o cümlede herhangi bir mana bozukluğu olmamaktadır.

Pintinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pinti kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle kurulan bazı örnek cümleler aşağıdaki listede mevcuttur.

O kadar cimriydi ki cebinde akrep var sanırsın.

Eli sıkı olan kişilerden nefret ettiğini biliyordum.

Rahmetli dedem için varyemez derlerdi.

Çok hasis biri olduğunu daha yeni fark ettim.

Sen hayatımda gördüğüm en cimri insanlardan birisin.

Hasis bir anne çocukların başına gelebilecek en kötü şeylerden birisi olabilir.

Birikim yapacağım diye diye cimrilikte her geçen gün çığır açıyordu.

Biz onu çok çalıştığı için zengin sanardık meğerse kısmık olduğu için parası varmış.



