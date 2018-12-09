Piramidin tepesine tırmanıp soyunmaya başladılar! Sosyal medyadaki video çiftin başını yaktı

Mısır'ın Kahire kentinde bulunan Keops Piramidi'nin tepesine tırmanıp ardından giysilerini çıkarırken bir video çeken ve sosyal medya üzerinden yayınlayan çift hakkında soruşturma başlatıldı.

SAHTE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Tarihi yapılar Bakanı Khaled al- Anani yaptığı açıklamada yapılanın "kamu ahlakına aykırı" olduğunu söyledi ve videonun başsavcı tarafından inceleneceğini belirtti. Giza Platosu Genel Direktörü Ashraf Mohi videonun sahte olduğunu iddia etmişti.

'UZUN ZAMANDIR PLANLIYORDUM'

Videoyu YouTube üzerinden yayınlayan Danimarkalı fotoğrafçı Andreas Hivid, verdiği bir röportajda Mısır piramidlerinin tepesinde çıplak bir fotoğraf çekimi yapmayı uzun zamandır planladığını belirtti.

VİDEOLAR İNTERNETTEN KALDIRILDI

CNN World'de yer alan habere göre Hvid videoları internetten kaldırdı. Mısır yasalarına göre piramidlere tırmanmak yasak.

