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Pitbull'da yeni dehşet! Sahibi gençlerin üzerine saldı... Ambulansa binerken bile saldırmaya devam etti

26.12.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yeni bir pitbull vakası yaşandı. Sultangazi'de sahibinin bilerek serbest bıraktığı iddia edilen bir pitbull cinsi bir köpek önce basketbol topunu patlattı, ardından basketbol oynayan gençlere saldırdı. Saldırı sonucunda 2 kişi yaralandı. Olayı görenlerden birinin ifadesine göre köpek, saldırı sonucunda yaralananların ambulansa bindirilme anında bile saldırdı. İşte detaylar...

Pitbull'da yeni dehşet! Sahibi gençlerin üzerine saldı... Ambulansa binerken bile saldırmaya devam etti

Sultangazi'de basketbol oynadıkları sırada pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 kişi yaralandı. Polis tarafından basketbol sahasına konteynerlar konularak hapsedilen pitbull, belediye ekiplerinin uyuşturucu iğne vermesiyle uyutulup barınağa götürüldü. İki yaralı tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Köpeği saldığı ve o sırada alkollü halde olduğu iddia edilen sabini polis arıyor.

ÖNCE TOPA SONRA OYNAYANLARA SALDIRDI

Olay, saat 16.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Akşemsettin Sokak Cumhuriyet Tramvay Durağı'nın yanındaki basketbol sahasında meydana geldi. Çok sayıda kişinin basket oynadığı sırada gelen pitbull cinsi köpek, topa saldırıp patlattı. Sahadakiler kaçışırken köpek 15 yaşındaki Muhammed Can Demirci ile 17 yaşındaki Samet Eren Özger'e saldırarak yaraladı. Kaçanların bir kısmı ağaca tırmanırken bir kısmı yakındaki kafeye geçerek sığındı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis de çöp konteynerleriyle kapatarak köpeği sahaya hapsetti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 2 yaralıyı ambulansla Sultangazi Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesine kaldırdı. Bilgi verilmesiyle gelen Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Hekimliği ekipleri, uyuşturucu iğneyle köpeği uyuttu. Sedyeyle alınan pitbull, Sultangazi Hayvan barınağına götürüldü.

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SAHİBİ SALDI İDDİASI

Sahibinin köpeği bağladığı kemerle tutarak basketbol sahası yakınına getirip, bıraktığı ileri sürüldü. Pitbullun sahibinin alkollü halde olduğu ve saldırının ardından kaçtığı da iddia edildi.

Hastanedeki tedavileri tamamlanan iki yaralı taburcu edildi. Yaralıların ailelerinin şikayetçi olduğu pitbull sahibi ise polis tarafından aranıyor.

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"DİŞLERİ MİDEMİ SIYIRDI"

Yaralılardan Muhammet Can Değirmenci, "Parkta basketbol oynuyorduk. Bir anda bir şahıs geldi. Kemeri pitbullun boğazına bağlamış. 'Köpeği buraya getirme top oynuyoruz saldırmasın bize' dedim. Ben bunu dediğim için bir anda köpeğin boynundaki kemeri çıkardı üstümüze saldı. Herkes sahanın içine koştu. Köpek sahaya girince topu dışarı attım. Herkes sonra dışarı çıktı biz içeride 3 kişi kaldık. Tellere kadar çıktık saldırmasın diye. Sonra biz dışarı çıkmak istedik, bir baktım köpek arkamda, beni kovalıyor. Üstüme zıpladı dişleri midemi sıyırdı. Orda bir kişi yardım etti, tam beni arkasına alırken, köpek ayağımı ısırdı. Kaptı ve bırakmadı. Daha sonra başka birisi köpeğin dikkatini çekti ben de kafeye kaçtım" dedi.

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"HER GÜN TV'LERDE GÖRÜYORDUK, BAŞIMIZA GELDİ"

Babası Özdal Değirmenci de, "Söylenecek her şey ortada. Biz böyle olaylardan şikâyetçiyiz. Kabullenilecek bir durum değil. Köpekleri getirip, resmen çocuklara saldırıda bulunulmuş. Şikâyetçiyiz ve böyle şeylerin artık bitmesini istiyoruz. Bir gün değil, iki gün değil, her gün televizyonlarda görüyorduk, bu gün bizim başımıza geldi. Köpeğin sahibinden de, oraya getirip salandan da şikayetçi olacağız" diye konuştu.

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"SAHİBİ 16-17 YAŞLARINDAYDI"

Pitbull saldırısından kaçarken düşerek başından yaralanan Serhat Akyol "Biz basketbol oynuyorduk. Köpek sahibi ile birlikte geldi. Tasma yoktu elinde kemer vardı, bir anda onu saldı. Köpek de topu görünce sahanın içine girdi topu patlattı. Tellere çıkanlar oldu. Kaçınca da köpek agresifleşti sağa sola saldırdı. Bir çocuğu ısırdı, beni de kovaladı, ben de yere düştüm. Biz kafeye sığındık. Sahibi 16-17 yaşlarındaydı köpek insanlara saldırınca o da kaçtı" şeklinde konuştu.

"SAHİBİ KIŞKIRTTI, KIŞKIRTINCA KÖPEK DAHA DA AGRESİFLEŞTİ"

Pitbull saldırısı sırasında basketbol oynayan Berkay Aydın, "Basketbol oynuyorduk. Bir köpek sahanın içine girdi. Hepimiz telaşla kaçtık. Bazıları çitlere tırmanmaya çalıştı. Sahibi olan çocuk kışkırttı, kışkırtınca köpek daha da agresifleşti. Elinde alkol şisesi vardı, kafası sanırım güzeldi. Benim iki arkadaşım da ambulansla hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

"AMBULANSA BİNDİRİLİRKEN HALA SALDIRMAYA ÇALIŞIYORDU"

Olay anına şahit olan Erdal Altuntaş, "Tramvaya binmeye giderken pitbull saldırısına uğradı bir çocuk. İlk başta pitbull ona saldırdı. Sonra sahaya girdi. Allah'tan buradakiler kaçtı. Tele tırmandılar. Hepimiz çok korkuyoruz bu pitbullardan ne yürüyebiliyoruz ne bir şey. Çocuk ambulansa bindirilirken bile kanını emdi diye mi nedir hala köpek o çocuğa saldırmaya çalışıyordu. Sahibi salmış demiyor ki, bu pitbull ısırır. Çevredekiler yumruk atarak kurtarabildi ilk ısırılan çocuğu" dedi. (DHA)

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İstanbul
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