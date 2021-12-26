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  4. Son dakika... Denizli’de 13 yaşındaki çocuğa pitbull saldırısı! Sahibi gözaltında…

Son dakika... Denizli’de 13 yaşındaki çocuğa pitbull saldırısı! Sahibi gözaltında…

26.12.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Gaziantep’te minik Asiye Ateş’in yaşadığı pitbull saldırısını konuşurken benzer bir haber de Denizli’den geldi. Denizli’de başıboş bırakılan pitbull cinsi köpek, sokaktan geçen 13 yaşındaki çocuğa saldırdı.

Son dakika... Denizli’de 13 yaşındaki çocuğa pitbull saldırısı! Sahibi gözaltında…

Son dakika haberleri... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sahibi olan ancak başıboş bırakılan pitbull cinsi köpek, sokaktan geçen İran uyruklu Armin Darban Jafeti'ye (13) saldırdı. Çocuk hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Zeytinköy Mahallesi, Kozlupınar Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Sokakta yürürken İran uyruklu Armin Darban Jafeti'ye, İran uyruklu Amın Mohammad Hosseın'in (24) tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpeği saldırdı. Sağ bacağından ısırılan Jafeti'ye çevredekiler yardım etti. O anlar ise bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, pitbull cinsi köpeğin caddeden geçen Jafeti'ye saldırıp, bacağından ısırma anı yer alıyor. Olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunmayan Jafeti, ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında pitbull köpek, Denizli Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Polis ekipleri de köpeğin sahibi İran uyruklu Hosseın'ı gözaltına aldı. Saldırıya uğrayan Jafeti, başıboş köpeğin önce kedilere sonra da kendisine saldırdığını, bacağından ısırdığını ve çok korktuğunu söyledi. Pitbull'un sahibi Hosseın ise köpeğinin bağlı olduğunu ancak tasmasını kopardığını belirtti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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