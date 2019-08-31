Pixel 4 parmak izi okuyucusunu ekrana yerleştirdi

Bugün gelen sızıntı ile kanlı canlı çalışır vaziyette görüntülenen Pixel 4, güvenlik konusunda bizlere ipuçları veriyor. Telefonun arka ve ön bölümünde parmak izi okuyucu bölümünün olmaması iki ihtimali doğuruyor. Bu ihtimallerden ilki, parmak izi okuyucusunun ekrana entegre edilmesi. Diğer ihtimal ise iPhone X’teki kadar güvenlikli bir yüz okuma teknolojisi.

Gücünü Qualcomm’un yeni yonga seti olan Snapdragon 855 Plus’tan alacağını düşündüğümüz telefonda, minimumda 4 GB veya 6 GB RAM yer alacak. Kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak olan telefon, hız konusunda stok Android kullandığı için rakiplerine fark atacak.

Google, uzun zamandır tek kamera kurulumu ile şahaneler yaratıyordu. Portre modunu yazılımsal olarak sunan Google, Pixel 4’te çift kameraya yer vererek daha kaliteli fotoğrafların çekilmesini sağlayacak.

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