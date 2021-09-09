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Pixie Lott’ın akşam yemeği tercihi şaşırttı! Elbisesinin yırtmacı kasığına kadar...

09.09.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Pixie Lott, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla görenleri şaşırttı. 30 yaşındaki ünlü isim nişanlısı Oliver Cheshire ile çıkacağı akşam yemeği için kasığına kadar uzanan yırtmaçlı bir elbise tercih etti.

Pixie Lott’ın akşam yemeği tercihi şaşırttı! Elbisesinin yırtmacı kasığına kadar...

İngiltere’nin önemli şarkıcı ve söz yazarlarından olan Pixie Lott, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı. Bir süredir Oliver Cheshire ile nişanlı olan genç kadın, sevgilisiyle çıkacağı akşam yemeği kombini paylaştı.

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Derin göğüs ve kasığına kadar uzanan yırtmaçlı bir elbise tercih eden Pixie Lott, Instagram’dan paylaştığı fotoğrafına, “Randevu gecesi” notunu ekledi.

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Pixie Lott ve Oliver Cheshire çifti planladıkları düğünü pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kalmışlardı. Ünlü şarkıcı geçen yılın sonunda, 32 yaşındaki nişanlısı Oliver Cheshire ile zamanlarının geldiğini düşündüklerini açıklayarak nişanlanmıştı. Büyük bir aile kurmak istediklerini her fırsatta dile getiren çiftin düğün tarihi henüz belli değil.

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Instagram
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