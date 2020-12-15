Piyanist filminde unutulmaz bir performansa imza atmıştı! Adrien Brody gizemli bir cinayetin peşinde

Piyanist filminin Oscar ödüllü oyuncusu Adrien Brody, yeni bir film için Searchlight şirketiyle el sıkıştı. Aktör adı belli olmayan dönem filminin başrolünü üstlenecek. 1950’li yıllarda geçecek olan filmde Adrien Brody ile birlikte Oscar ödüllü başka bir oyuncu olan Sam Rockwell, başarılı oyuncu Saoirse Ronan ve David Oyelowo rol alacak.

ADRİEN BRODY’Lİ FİLMİN KONUSU

Adrien Brody filmde, Hollywood'un kara listesinde bulunan yönetmen Leo Köpernick'e hayat verecek. Hollywood'u arka fonuna alacak olan cinayet filmi, 1950'li yılların Londra'sına gidecek. Başarısız bir film yapımcısı, West End'de oynanan popüler bir tiyatro oyununu filme uyarlamak istiyordur. Ancak ekipten birkaç kişinin cinayete kurban gitmesiyle birlikte ortalık karışır. Hayattan bıkmış dedektif Stoppard ve dedektifin hevesli çaylak yardımcısı Constable Stalker, kendilerini adeta bir polisiye romanının içerisinde bulur. Londra'nın görkemli tiyatro dünyasına ve yeraltının kirli dünyasına adımını atarlar.



