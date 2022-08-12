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  4. Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı göğsüne saplandı

Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı göğsüne saplandı

12.08.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Karolina eyaletinde bir plajda güneşlenen 63 yaşındaki Tammy Perreault isimli bir kadın trajik bir kaza sonucunda hayatını kaybetti. Güneşlendiği sırada plajdaki bir şemsiyenin uçmasıyla dehşeti yaşayan kadın geçirdiği göğüs travması sonrasında yaşama gözlerini yumdu.

Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı göğsüne saplandı

63 yaşındaki Tammy Perreault, Güney Karolina’da denize girmek için bir plajı seçti. Öğle saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan bir şemsiyenin sapı kadının göğsüne saplandı. Görgü tanıklarının polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Acilen hastaneye kaldırılan kadın yaşam savaşını kaybetti.

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GEÇMİŞTE DE BENZER OLAYLAR YAŞANDI

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Horry County Acil Durum Yönetimi sözcüsü Thomas Bell, yerel haber kanalı WMBF'ye yaptığı açıklamada geçmişte de benzer olayların yaşandığından söz etti. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu, 2010'dan 2018'e kadar yaklaşık 2.800 doğrulanmamış plaj şemsiyesiyle ilgili yaralanma olduğunu tahmin ediyor.

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Amerika şemsiye
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