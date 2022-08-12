Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı göğsüne saplandı

63 yaşındaki Tammy Perreault, Güney Karolina’da denize girmek için bir plajı seçti. Öğle saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan bir şemsiyenin sapı kadının göğsüne saplandı. Görgü tanıklarının polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Acilen hastaneye kaldırılan kadın yaşam savaşını kaybetti.

GEÇMİŞTE DE BENZER OLAYLAR YAŞANDI

Horry County Acil Durum Yönetimi sözcüsü Thomas Bell, yerel haber kanalı WMBF'ye yaptığı açıklamada geçmişte de benzer olayların yaşandığından söz etti. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu, 2010'dan 2018'e kadar yaklaşık 2.800 doğrulanmamış plaj şemsiyesiyle ilgili yaralanma olduğunu tahmin ediyor.



