Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Plajin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Evsiz bir adamın onları izlediği anlar sosyal medyayı salladı

Plajin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Evsiz bir adamın onları izlediği anlar sosyal medyayı salladı

18.01.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Ipanema plajı ilginç anlara sahne oldu. Ülkenin en ünlü plajında ismi açıklanmayan bir çift cinsel ilişkiye girdi. O anları uzaktan takip eden bir evsiz adam ise çiftin yanına gelerek onları izledi. Görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Plajin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Evsiz bir adamın onları izlediği anlar sosyal medyayı salladı

Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde bir güvenlik kamerasına yansıyan ilginç anlar herkesi şaşkına çevirdi. Gündüz vaktinde bir ismi açıklanmayan bir çiftin plajın kumlarına uzandıkları anlarda cinsel ilişkiye girmeye başladı. Çiftin hareketlerini uzaktan takip eden siyah kıyafetlerinin içindeki bir evsiz adam ise çiftin yanına yaklaşarak onları izlemeye başladı.

ÇİFT RAHATSIZLIK DUYUNCA...

2

Evsiz adam bir süre çifti izledikten sonra yanlarına uzanmayı tercih etti. Evsiz adamın kendilerini izlemesindne rahatsızlık duyan ismi açıklanmayan ikili ayağa kalkarak olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasından sonra olayı inceleyen polis ekipleri konuya ilişkin olarak herhangi bir şikayetin iletilmediğini belirtti.

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki itirafı şaşkına çevirdi! “Aynı anda sekiz erkekle...”

Cinsel ilişki itirafı şaşkına çevirdi! “Aynı anda sekiz erkekle...”

 Vicdan sızlatan anlar! Evsiz kadını böyle kovdu

Vicdan sızlatan anlar! Evsiz kadını böyle kovdu

 Transparan tulumu nefesleri kesti! Dekoltesini kimse anlayamadı

Transparan tulumu nefesleri kesti! Dekoltesini kimse anlayamadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan iç çamaşırıyla nefesleri kesti! “Kendim tasarladım”Transparan iç çamaşırıyla nefesleri kesti! “Kendim tasarladım”
Beğeni butonunu çökertti! Tanga iç çamaşırıyla olay pozBeğeni butonunu çökertti! Tanga iç çamaşırıyla olay poz
Skandal anlar! 13 yaşındaki kızın önünde cinsel ilişkiye girdilerSkandal anlar! 13 yaşındaki kızın önünde cinsel ilişkiye girdiler
Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Brezilya plaj Rio de Janeiro

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medyadan takip edip adım adım ihaneti çözdü

Sosyal medyadan takip edip adım adım ihaneti çözdü

Beğeni butonunu çökertti! Tanga iç çamaşırıyla olay poz

Beğeni butonunu çökertti! Tanga iç çamaşırıyla olay poz

5 yaşındaki çocuğunu satmak istedi! Siteye ilan verince...

5 yaşındaki çocuğunu satmak istedi! Siteye ilan verince...

Skandal anlar! 13 yaşındaki kızın önünde cinsel ilişkiye girdiler

Skandal anlar! 13 yaşındaki kızın önünde cinsel ilişkiye girdiler

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.