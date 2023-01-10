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Amerika Birleşik Devletleri’nde gündem yaratan görüntüler! Kaldırıma oturan evsiz kadını kovmak için hortumla ıslattı

10.01.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan bir olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Evsizlerin yoğun olarak yaşadığı San Francisco bölgesinde bir restoran sahibi dükkanının önünde oturan evsiz adam yaptığı hareketle tepkilerin odağına yerleşti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliorniya eyaletindeki restoranının önünde oturan evsiz kadını kovmak isteyen restoran sahibi tepki çekti. Maddi sorunlar nedeniyle evsizlerin yaygın olarak yaşadığı bölgede restoranının önüne gelenlerden bıkan dükkan sahibi eline hortumu alarak kaldırımda yatan evsiz kadını uzaklaştırmaya başladı. Suratına çarpan suların etkisiyle sersemleyen kadın konuşmak isterken dükkan sahibi ise eliyle gitmesini işaret etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

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Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde dükkan sahibinin hortumla kadının ıslatarak kovması tepkilere neden oldu. Hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü kentte evsiz kadının hortumla ıslatılması sosyal medya kullanıcıları tarafından vicdansızlık olarak yorumlandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kaliforniya evsizler

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