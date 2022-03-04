Playboy modeli, erkeklerin sadakatini test ediyor! Yöntemi sayesinde servet kazanıyor

Günümüzde ikili ilişkilerin en büyük sorunlarından biri aldatma olarak karşımıza çıkıyor. İspanyol model Caroline Lekker ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla erkeklerin ihanetini yakalabileceğini açıkladı. Partnerlerine güvenmeyen kadınların kendisine başvurmasını isteyen Lekker, bulduğu ilginç yöntem sayesinde servet kazanıyor. Aldatma sorununa çözüm bulmak istediğini dile getiren Lekker, kadınların erkek arkadaşlarının numaralarını ve Instagram profillerini paylaşmak için temasa geçtiğini söyledi.

“PARAYI İADE EDİYORUM”

Partnerinden şüphe eden kadınlardan bilgileri aldıktan sonra erkeklerle iletişime geçtiğini ifade eden Lekker, “ Onlarla önce Instagram’dan iletişim kuruyorum. Yakınlık kurabilmek için biraz sohbet ediyorum. Konuştuktan sonra benimle buluşmak isterse parayı alırım ve sadakat testini geçemez. Eğer sohbete inanmazsa parayı iade ediyorum” dedi.

İlişkilerinden şüphesi olanlar için hizmetinin olumlu sonuçlar verdiğini söyleyen Lekker, test için 1.4 bin sterlin (yaklaşık 27 bin TL) ücret alıyor. Lekker, yaptığı iş sayesinde şimdiye kadar binlerce dolar kazandığını itiraf etti.

“KAZANCIMI KOZMETİK SEKTÖRÜNE YATIYORUM”

İspanyol model kazancını ise kozmetik sektörüne dış görüntüsünü değiştirmek için yatırdığını dile getirdi. Lekker, “Bu parayı kozmetik prosedürlerim için harcıyorum. Dört burun estetiği yaptırdım. Instagram’daki en pahalı vücuda sahip olmak istiyorum” diye konuştu.



