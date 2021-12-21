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Playboy modeli Lu Duarte, Noel Baba’dan istediği hediyeyle şaşırttı! Sadık bir adam teslim etmesini istedi

21.12.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında en iyi kalçaların yarıştığı 'Miss Bumbum' yarışmasının galibi olan Lu Duarte, 2021 yılının bitimine az bir süre kala Noel Baba’ya seslenerek arzu ettiği hediyeyi açıkladı. Sadık adamlara ulaşmanın zor olduğundan söz eden Duarte, kendisine bir Noel mucizesi olarak gerçek aşkın gönderilmesini istedi.

Playboy modeli Lu Duarte, Noel Baba’dan istediği hediyeyle şaşırttı! Sadık bir adam teslim etmesini istedi

Playboy modeli Lu Duarte, yeni yıldan beklentilerini sosyal medya hesabından açıkladı. Bu yıl Noel Baba’dan alışılmadık bir hediye istemesiyle gündeme gelen Duarte, takipçilerini gülümsetmeyi başardı. 2021 yılına kadar aradığı aşkı bulamadığını ifade eden güzel model, yeni yıl dileklerinin başına sadık bir sevgili adayı bulabilmeyi yerleştirdi.

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“UMUDUMU KORUYORUM”

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Noel Baba’nın dilekleri yerine getirdiğine çocukluğundan beri inandığını söyleyen Duarte, sosyal medya hesabından Noel Baba’ya seslendi. Sevilen model, Noel Baba’ya yeni yıl için sadık bir sevgili teslim etmesi konusunda için yalvardı. Duarte, “Bu Noel için istediğim tek hediye kesinlikle bu. Bu rüyanın gerçekleşmesini diliyorum. Bu Noel ve yeni yıl için tüm niyetlerime bu hedefi koyuyorum” dedi.

Brezilyalı Playboy yıldızı, talebinin "ulaşılamaz" olduğundan endişe ederken, 2022'de aşkta daha şanslı olacağına dair umudunu koruduğunu belirtti.

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