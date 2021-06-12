Playboy'un en seksi kızı seçilmişti! Khloe Terae'den nefes kesen iç çamaşırı çekimi

Dünyaca ünlü Playboy modeli Khloe Terae, yine içleri ısıttı.

Maxim Dergisi için bir iç çamaşırı markasının seksi tasarımlarıyla objektif karşısına geçen Terae, kıvrımlarını sergilemekten geri durmadı.

INSTAGRAM PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Playboy dergisine verdiği pozlarla ünlenen ve 2018 yılında en seksi model seçilen Khloe Terae, Instagram'da 3 milyona yaklaşan takipçileriyle sıkı bir iletişim içerisinde.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden Khloe, verdiği erotik pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

28 yaşında olan ve 2013 yılından beri modellikle ilgilenen genç kadın sık sık reklam filmlerinin de yüzü olmakta.



