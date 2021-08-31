Playboy yıldızı Lindsey Pelas’ın bikinisi küçük geldi

Playboy ile yaptığı işlerle tanınan model Lindsey Pelas, siyah ipli bikinisiyle verdiği pozlarla Instagram’ı yaktı geçti.

8 buçuk milyona yakın takipçisi olan model, fotoğraflarında herhangi bir filtre ya da photoshop olmadığını iddia etti.

30 yaşındaki Amerikalı güzel, kendi evinin koltuğundan ayna önünden çektiği fotoğraf hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Lindsey Pelas, peş peşe paylaştığı cüretkâr pozlarını “Bu fotoğrafların hiçbiri düzenlenmedi ya da filtre kullanılmadı” notunu ekledi.

