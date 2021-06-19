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POCO F3 GT üçüncü çeyrekte piyasada olacak

19.06.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu cihazın yakın geçmişte Çin’de piyasaya sürülen Redmi K40 Gaming sürümünün yeniden markalanmış bir versiyonu olması muhtemel. POCO, POCO X3 GT cihazının varlığını doğrulamamış olsa da, son raporlar onun da yakında geleceğini ortaya koydu.

POCO F3 GT üçüncü çeyrekte piyasada olacak

21061110AG model numarasına sahip POCO X3 GT, görünüşe göre Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) onay aldı. 21061110AG akıllı telefonun FCC listesi, MIUI 12 üzerinde çalışan bir POCO telefonu olduğunu ortaya çıkardı. Cihaz, n41 ve n77 5G bantlarını destekliyor. Bu nedenle, Poco’nun 5G bağlantı desteğine sahip ilk X serisi telefonu olarak piyasaya sürülmesi muhtemel. Ayrıca Bluetooth ve Wi-Fi 802.11ax’ı (Wi-Fi 6) destekliyor.

FCC listesinde telefonun diğer özellikleri hakkında bilgi yok. Geçen hafta, telefon SGS Fimko gibi sertifika sitelerinde ve Endonezya’nın TKDN ve SDPII sertifika platformlarında görüldü. Geçen ay Çin’de duyurulan Redmi Note 10 Pro 5G’nin yenilenmiş bir versiyonu olacağına dair söylentiler var. POCO X3 GT özelliklerine gelirsek, POCO X3 GT, 120Hz yenileme hızı sunan 6,6 inç FHD+ IPS LCD panele sahip olabilir ve Dimensity 1100 yongasıyla güçlendirilebilir.

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8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama ile gelebilir. Cihaz, 67W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh pil barındırıyor olabilir. X3 GT, 16 megapiksel ön kamera ile gelebilir ve arka tarafında 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro kamera olabilir. Yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahip olabilir ve Android 11 tabanlı MIUI 12.5 ile önceden yüklenmiş olarak gelebilir.

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