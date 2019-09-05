MAGAZİN

Podyumda elbisesi düşen Lina Daniela Daza’nın zor anları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 12:00 | Son Güncelleme

Lina Daniela Daza, dün çıktığı defilede talihsiz bir durum yaşadı. Podyumda yürürken elbisesinin askıları açıldı. Daza elleriyle göğüslerini kapatarak yürüyüşüne devam etti.

Genç model Lina Daniela Daza, dün akşam Kolombiya’da bir otelde defilede görev aldı. Daza, podyuma çıktığında ise talihsiz bir durumla karşı karşıya kaldı; yürürken elbisesinin askıları düştü…

Bu durumda hiç panik yapmadan ve sakin bir şekilde elleriyle göğüslerini kapatan Daza yürümeye devam etti. Kulise dönmek yerine podyumda yürümeye devam eden Lina, bu hareketinden sonra uzun süre alkışlandı.

5refdc

Lina’nın kulise dönmeyip yürümeye devam etmesi takdirle karşılandı…

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Daza, “Şimdiye kadar olmamış bir şey oldu. Podyumun ortasında sütyenim düştü ve tepkim tamamen iç güdüseldi” dedi.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Can Yaman o diziye mi transfer oluyor?Can Yaman o diziye mi transfer oluyor?
Hande Ataizi'ye 21 yaş küçük sevgiliHande Ataizi'ye 21 yaş küçük sevgili
Anahtar Kelimeler:
Lina Daniela Daza podyum model

En Çok Okunan Haberler

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Erkek olan Neslihan Doğrusöz'den Demet Akalın'a cevap

Erkek olan Neslihan Doğrusöz'den Demet Akalın'a cevap

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

Kamyon trenle çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kamyon trenle çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Sertap Erener sinirden köpürdü!

Sertap Erener sinirden köpürdü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Fahriye Evcen paylaştı: "Annelerin hayatı"

Fahriye Evcen paylaştı: "Annelerin hayatı"

Demet Akalın dava açacaktı! Canlı yayında yüzleştiler

Demet Akalın dava açacaktı! Canlı yayında yüzleştiler

Diğer Haberler
Can Yaman o diziye mi transfer oluyor?

Can Yaman o diziye mi transfer oluyor?

Hande Ataizi'ye 21 yaş küçük sevgili

Hande Ataizi'ye 21 yaş küçük sevgili

Kubilay Aka'dan ayrılan Miray Daner'den bir ilk

Kubilay Aka'dan ayrılan Miray Daner'den bir ilk

Şarkıcı Gülden Mutlu, ahlaksız yorum yapan takipçisini ifşa etti

'Tahrik ediyorsun' yorumu çılgına çevirdi

Aleyna Tilki kendini boyadı

Aleyna Tilki bedenini sanata açtı

Müge Anlı Tatlı Sert'te aranan Ayşe Altundaş ile ilgili itiraf! Ormanda ilişkiye girdik

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.