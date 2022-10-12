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Podyumda kalçasını açmıştı! Hatice epilasyon videosuyla sosyal medyada topa tutuldu

12.10.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçirdiği estetik ameliyatlarla bambaşka bir görünüme kavuşan şarkıcı Hatice, bu defa epilasyon videosuyla dikkatleri üzerine topladı. Hatice'nin, lazer epilasyon sırasında şarkı söylediği anlar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü şarkıcı Hatice, lazer epilasyon sırasındaki görüntülerini paylaştı. Hatice, güzellik uzmanının ''Nasıl hissediyorsun?'' sorusuna şarkı söyleyerek yanıt verince, sosyal medyada dalga konusu oldu.

Değişimiyle sık sık magazin gündeminin dikkatini çeken ünlü şarkıcı Hatice, dün bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı. Epilasyon sırasında bir anda kalkıp yüksek sesle şarkı söyleyen Hatice'ye, sosyal medyada yorum yağdı.

Hatice'ye gelen yorumlar şu şekildeydi:

  • Herkes kafayı yedi sanırım...
  • Başımıza Yılmaz Morgül oldu.
  • Tam olarak benim mental sağlık.
  • İlk buluşmaya giderken ben.
  • Lazer seansları böyle geçmiyor arkadaşlar, inanmayın.
  • İki reklamı aynı anda aradan çıkarmış
  • Yine yaptı yapacağını...

Podyumda kalçasını açmıştı! Hatice bu defa epilasyon yaptırdığı anları paylaştı Sosyal medya coştu

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Viral olan video hakkında sessizliğini bozan Hatice, ''İçimden geldiği gibi...'' demekle yetindi.

PODYUMDA KALÇASINI AÇMIŞTI

Hatice, 2019 yılında model olarak katıldığı bir defilede, podyumun orta yerinde kalçasını açmıştı. Muammer Ketenci'nin defilesinde yaptığı hareketle olay yaratan ünlü şarkıcı, ''Sadece kendi çapımda eğleniyorum. O hareket kesinlikle kurgu değildi'' ifadelerini kullanmıştı.

Podyumda kalçasını açmıştı! Hatice bu defa epilasyon yaptırdığı anları paylaştı Sosyal medya coştu

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Doyamıyorum, Fidayda, Hani Gitmeyecektin gibi şarkılarla tanınan Hatice, estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşmuştu.

Podyumda kalçasını açmıştı! Hatice epilasyon videosuyla sosyal medyada topa tutuldu

Son haliyle görenleri şaşırtan Hatice, Instagram paylaşımlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çekiyor.

Podyumda kalçasını açmıştı! Hatice epilasyon videosuyla sosyal medyada topa tutuldu

Podyumda kalçasını açmıştı! Hatice epilasyon videosuyla sosyal medyada topa tutuldu


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